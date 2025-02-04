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Хотите оказаться в другой реальности? Это место в Боливии выглядит как фантазия

2:18
Туризм

Салар-де-Уюни — это не просто соляные равнины, а одно из самых загадочных и уникальных мест на Земле.

At Salar de Uyuni (Bolivia) (41481918905)
Фото: commons.wikimedia.org by Sasha India, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
At Salar de Uyuni (Bolivia) (41481918905)

Занимая более 10 000 квадратных километров в Боливии, эти бескрайние белые просторы удивляют своей невообразимой красотой и необычной природой.

Образовавшиеся от испарений древних озёр, равнины покрыты шестиугольными соляными плитами, которые местами могут быть до 30 футов в глубину. Но именно во время дождей Салар-де-Уюни становится настоящим зеркалом.

Вода, заполняющая низины, превращает его в крупнейшую в мире отражающую поверхность, которая настолько прозрачна, что граница между землёй и небом исчезает.

Эти фантастические пейзажи привлекают туристов, фотографов и любителей активного отдыха со всего мира.

В окрестностях можно найти уникальные достопримечательности, такие как Исла-Инкауаси, остров, покрытый кактусами, который предлагает невероятные виды на равнины.

Для любителей дикой природы здесь обитают розовые фламинго, а на высокогорьях можно встретить редкие виды грызунов.

Кроме того, интересным местом для посещения является Кладбище поездов рядом с городом Уюни. Это заброшенное место, где в 1940-х годах поезда, оставшиеся от старой железнодорожной сети, были забыты и теперь представляют собой сюрреалистичную картину.

Если вы планируете поездку в Салар-де-Уюни, учитывайте сезон. Лучшее время для того, чтобы увидеть эффект зеркала — сезон дождей с декабря по апрель.

Для того чтобы насладиться видами шестиугольных соляных плит, лучше ехать в сухой сезон, с мая по ноябрь. В этот период также открываются удивительные возможности для наблюдения за звёздами.

Не забудьте об уникальных соляных отелях, таких как Palacio de Sal, где все, от мебели до стен, сделано из соляных блоков.

В окрестностях Салар-де-Уюни можно также посетить Лагуну-Колорада, дом для тысяч фламинго, и Лагуну-Верде с её зелёной водой, которая меняет оттенки в зависимости от освещения.

Уточнения

Ую́ни (исп  Salar de Uyuni) — солончак в пуне Центральных Анд, представляющий собой высохшее солёное озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3650 м над уровнем моря.

Многонациона́льное Госуда́рство Боли́вия (исп. Estado Plurinacional de Bolivia) — государство в центральной части Южной Америки. Административной столицей является Сукре, но большая часть правительственных учреждений находится в Ла-Пасе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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