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Цены не кусаются — путешественница раскрыла стоимость продуктов в Норвегии

1:15
Туризм

Зайдя в магазин в Осло, блогер была удивлена тем, что цены не выглядят "запредельными", как принято считать.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Супермаркет

Она предположила, что возможно, в других странах продукты значительно подорожали, а в Норвегии их стоимость осталась на уровне десятилетней давности, поэтому сейчас она кажется вполне приемлемой.

Так, килограмм куриного филе в супермаркете стоил 155 крон (около 1,3 тысячи рублей), свиной вырезки — 139 крон (примерно 1,2 тысячи рублей), а говядины — 218 крон (порядка 1,8 тысячи рублей).

По словам туристки, упаковка из шести крупных яиц продавалась за 30 крон (около 260 рублей), свежее охлажденное филе лосося — за 369 крон (примерно 3,2 тысячи рублей), а вареные креветки — за 78 крон (около 677 рублей).

"Конечно, отдельные товары выглядят очень дорогими, но главное, что для норвежцев это не проблема с их зарплатами", — подытожила блогер канала "Лайк Трэвел Путешествия".

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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