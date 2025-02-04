Этот простой шаг может продлить вашу жизнь — но многие о нём даже не задумываются

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие люди откладывают визит к врачу до последнего, но иногда промедление может привести к необратимым последствиям.

Фото: flickr.com by Бенсон Куа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Люди наслаждаются тёплым солнцем

"Ждать, чтобы потом столкнуться с серьёзными проблемами — массовая ошибка", — отметил молекулярный генетик Любомир Балабански.

ДНК и её влияние на организм

ДНК — самая крупная молекула, известная во Вселенной. Именно в ней закодирована информация о внешности, характере, обмене веществ и даже продолжительности жизни. Однако этот процесс не предопределён окончательно, так как на него влияет множество факторов.

"У каждого человека свой баланс между факторами риска и защитными механизмами. Некоторые мутации могут предрасполагать к развитию опасных заболеваний, причём многие из них протекают бессимптомно", — подчеркнул Балабански.

Формула долголетия

Секрет долгой жизни — удачное сочетание благоприятных генетических вариаций, отсутствие опасных мутаций и здоровый образ жизни.

Исследования показывают, что большинство долгожителей никогда не курили, либо пробовали сигареты лишь несколько раз.

Также они либо полностью отказывались от алкоголя, либо употребляли его в минимальных количествах. Однако бывают и исключения.

Долговечность и гендерные различия

"Женщины живут дольше мужчин практически во всех странах мира", — отметил Балабански.

Учёные объясняют это биологическими, гормональными и социальными факторами.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула которая хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.

