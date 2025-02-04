Этот простой шаг может продлить вашу жизнь — но многие о нём даже не задумываются

Многие люди откладывают визит к врачу до последнего, но иногда промедление может привести к необратимым последствиям.
"Ждать, чтобы потом столкнуться с серьёзными проблемами — массовая ошибка", — отметил молекулярный генетик Любомир Балабански.
ДНК — самая крупная молекула, известная во Вселенной. Именно в ней закодирована информация о внешности, характере, обмене веществ и даже продолжительности жизни. Однако этот процесс не предопределён окончательно, так как на него влияет множество факторов.
"У каждого человека свой баланс между факторами риска и защитными механизмами. Некоторые мутации могут предрасполагать к развитию опасных заболеваний, причём многие из них протекают бессимптомно", — подчеркнул Балабански.
Секрет долгой жизни — удачное сочетание благоприятных генетических вариаций, отсутствие опасных мутаций и здоровый образ жизни.
Исследования показывают, что большинство долгожителей никогда не курили, либо пробовали сигареты лишь несколько раз.
Также они либо полностью отказывались от алкоголя, либо употребляли его в минимальных количествах. Однако бывают и исключения.
"Женщины живут дольше мужчин практически во всех странах мира", — отметил Балабански.
Учёные объясняют это биологическими, гормональными и социальными факторами.
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула которая хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.
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