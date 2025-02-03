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Лигурия — уникальное место, которое точно стоит посетить хотя бы раз в жизни

Туризм

Лигурия (Италия) — край с восхитительным морем, уютными пляжами и живописными деревушками, залитыми солнцем.

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Круизный лайнер

Этот регион, разделенный на четыре провинции, славится своими потрясающими пейзажами, включая знаменитые Ривьеру Леванте и Западную Ривьеру. Некоторые участки побережья, такие как Чинкве-Терре, даже удостоены статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выбрать самый красивый пляж Лигурии непросто, но есть одно место, которое завораживает своей особенной атмосферой. Это Залив Тишины (Baia del Silenzio) — уединенная бухта, которая находится в Сестри-Леванте, провинция Генуя. Этот уголок природы завоевал любовь туристов со всего мира, а такие издания, как The New York Times и The Guardian, включили его в списки лучших пляжей.

Что делает это место особенным? Прежде всего его природа: золотистый песок, бирюзовая вода, красочные дома на берегу и тишина, позволяющая насладиться умиротворенной атмосферой. Это идеальное место, чтобы провести день у моря, пробуя знаменитую лигурийскую лепешку и наслаждаясь красотой пейзажа.

Залив Тишины охраняется благодаря его уникальной экосистеме — здесь произрастают подводные луга посидонии, а также обитают редкие виды морской флоры и фауны. Экологическая значимость бухты позволила ей получить престижную награду Голубого флага.

Эта бухта прекрасна в любое время года. Зимой её спокойные воды и мягкий свет создают особую атмосферу, которая вдохновляла многих известных людей. Среди них — датский писатель Ганс Христиан Андерсен, немецкий композитор Рихард Вагнер и ученый Гульельмо Маркони, который проводил здесь свои эксперименты с радиоволнами.

Залив Тишины — это не просто пляж, а настоящее сокровище Лигурии, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни, передает MensHealth.

Уточнения

Лигу́рия — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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