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Конец эпохи — в Венгрии сносят знаменитую смотровую площадку на озере Балатон

Туризм

В начале этого года в Венгрии начался снос одной из самых известных смотровых площадок — "Вархедь" — с видом на озеро Балатон.

Венгрия
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венгрия

Деревянная конструкция, возведенная в 2011 году при поддержке грантов на сумму около 80 миллионов форинтов, уже к 2021 году пришла в аварийное состояние. Основной причиной разрушения стало использование неподходящих материалов и отсутствие должного ухода.

После продолжительных разбирательств строительная компания выиграла суд против муниципалитета Фоньода, который теперь вынужден выплатить 60 миллионов форинтов компенсации. Городские власти рассматривают возможность возведения новой смотровой площадки, но уже из более долговечных материалов, передает Startlap.

Ранее обзорную площадку ежегодно посещало около 40 тысяч человек. Теперь, когда деревянная конструкция разобрана, её элементы будут утилизированы, а дальнейшая судьба площадки остается неизвестной.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. Континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Имеет сухопутные границы с Украиной, Румынией, Словакией, Сербией, Хорватией, Словенией и Австрией.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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