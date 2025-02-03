Изолированная в прошлом, но открытая сегодня: Албания возвращает свою культурную славу

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда-то Албанию называли "Северной Кореей Европы", но теперь страна стремится переосмыслить свой облик.

Фото: commons.wikimedia.org by ZNZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Албания

Британская телерадиокомпания BBC посвятила этой теме отдельный материал, в котором раскрывается важная роль исторических памятников, таких как древний город Бутринт.

В течение долгих лет изоляции (с 1940-х годов до 1991 года) в Албании были закрыты религиозные учреждения, а многие исторические памятники пришли в запустение. Однако сегодня страна активно работает над восстановлением культурного наследия.

Руины Бутринта, возраст которых превышает 2500 лет, являются наглядным примером богатой и многослойной истории региона. Считается, что он начинался как греческий полис, затем превратился в процветающий римский город с банями, а позже оказался под влиянием Византии и Османской империи. Эти культурные и исторические трансформации отразили изменения в средиземноморской политике и оказали влияние на современную Албанию.

В 1992 году Бутринт стал первым объектом в Албании, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам ведущего BBC Travel Show Касы Алома, город является важным напоминанием о богатой истории страны, выходящей за пределы тени её непростого прошлого.

Сегодня руины древнего города входят в состав Национального парка Бутринт, который занимает 93 квадратных километра и включает в себя леса, прибрежные ландшафты и разнообразные экосистемы. Здесь обитают более 1200 видов животных и растений.

Туристы могут исследовать руины театра эллинистической эпохи, посетить раннехристианские постройки, прогуляться по лесным холмам или отправиться в круиз по живописному озеру Бутринт.

Сохранение этого уникального места стало возможным благодаря совместным усилиям организаций, таких как Фонд Бутринта и Всемирный фонд памятников. Их деятельность не только способствует восстановлению древнего города, но и обеспечивает создание рабочих мест для местных жителей, передает AgrinioPress.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

