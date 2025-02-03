Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как поживает самое большое дерево в Европе: фикус магнолиевидный в Палермо
Калийный гигант Белоруссии требует компенсацию от Литвы
Секрет экономии на авто: на чем можно сэкономить, а на чем — ни в коем случае
Идеальная тренировка для женщин от 40 до 60 лет: раскрыт секрет красивой фигуры звезды Голливуда
Углы в квартире больше не будут пустовать: 7 гениальных способов их задействовать
Маленькая рыба – большая польза: новое исследование
Ида Галич уверена, что Леди Гага украла у неё идею модной стрижки
Почему подросткам стоит подождать с использованием декоративной косметики
Какие растения отпугивают мух?

Изолированная в прошлом, но открытая сегодня: Албания возвращает свою культурную славу

2:20
Туризм

Когда-то Албанию называли "Северной Кореей Европы", но теперь страна стремится переосмыслить свой облик.

Албания
Фото: commons.wikimedia.org by ZNZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Албания

Британская телерадиокомпания BBC посвятила этой теме отдельный материал, в котором раскрывается важная роль исторических памятников, таких как древний город Бутринт.

В течение долгих лет изоляции (с 1940-х годов до 1991 года) в Албании были закрыты религиозные учреждения, а многие исторические памятники пришли в запустение. Однако сегодня страна активно работает над восстановлением культурного наследия.

Руины Бутринта, возраст которых превышает 2500 лет, являются наглядным примером богатой и многослойной истории региона. Считается, что он начинался как греческий полис, затем превратился в процветающий римский город с банями, а позже оказался под влиянием Византии и Османской империи. Эти культурные и исторические трансформации отразили изменения в средиземноморской политике и оказали влияние на современную Албанию.

В 1992 году Бутринт стал первым объектом в Албании, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам ведущего BBC Travel Show Касы Алома, город является важным напоминанием о богатой истории страны, выходящей за пределы тени её непростого прошлого.

Сегодня руины древнего города входят в состав Национального парка Бутринт, который занимает 93 квадратных километра и включает в себя леса, прибрежные ландшафты и разнообразные экосистемы. Здесь обитают более 1200 видов животных и растений.

Туристы могут исследовать руины театра эллинистической эпохи, посетить раннехристианские постройки, прогуляться по лесным холмам или отправиться в круиз по живописному озеру Бутринт.

Сохранение этого уникального места стало возможным благодаря совместным усилиям организаций, таких как Фонд Бутринта и Всемирный фонд памятников. Их деятельность не только способствует восстановлению древнего города, но и обеспечивает создание рабочих мест для местных жителей, передает AgrinioPress.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Еда и рецепты
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Как поживает самое большое дерево в Европе: фикус магнолиевидный в Палермо
Калийный гигант Белоруссии требует компенсацию от Литвы
Секрет экономии на авто: на чем можно сэкономить, а на чем — ни в коем случае
Идеальная тренировка для женщин от 40 до 60 лет: раскрыт секрет красивой фигуры звезды Голливуда
Углы в квартире больше не будут пустовать: 7 гениальных способов их задействовать
Маленькая рыба – большая польза: новое исследование
Изолированная в прошлом, но открытая сегодня: Албания возвращает свою культурную славу
Ида Галич уверена, что Леди Гага украла у неё идею модной стрижки
Почему подросткам стоит подождать с использованием декоративной косметики
Какие растения отпугивают мух?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.