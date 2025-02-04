Геленджик летом 2025: вот какие отели туристы выбирают чаще всего — цены уже пошли вверх

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры назвали гостиницы, которые пользуются наибольшим спросом среди туристов, планирующих отдых в Геленджике летом 2025 года. Лидирующие позиции занимают отели с собственной территорией, бассейнами и различными вариантами питания, включая трёх- и пятиразовое питание, а также систему all inclusive.

Фото: г-1 by Екатеринодарская Епархия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Геленджик

Большинство востребованных гостиниц расположены на первой линии от моря. Среди популярных вариантов:

Гостиница "Приветливый берег" 3* и санаторий "Красная Талка" 4* пользуются спросом у туристов, бронирующих путёвки через туроператоров "Алеан", "Дельфин" и Fun&Sun.

База отдыха Talka Village 4* в Дивноморском, предлагающая трансфер к пляжу, популярна у "Дельфина" и Fun&Sun.

Пансионат "Кавказ" 3* и отель "Фандоринъ" 3* в Кабардинке входят в число фаворитов у клиентов "Алеана".

Санаторий "Русь" и база отдыха "Терем" 3* часто выбирают туристы, бронирующие отдых через "Дельфин".

"Metropol Гранд Отель" 5* с аквапарком и спа-центром, "Приморье Grand Resort" 4* и санаторий "Azimut Здоровье Солнечный" 2* входят в число наиболее востребованных у клиентов Fun&Sun.

По сравнению с прошлым годом, стоимость отдыха в Геленджике выросла на 10%.

Цены на размещение в популярных отелях за 8-дневное пребывание с 7 июня для двоих взрослых варьируются от 25 000 до 164 000 рублей.

Отдых в трёхзвёздочном отеле с полным пансионом обойдётся в 70 000 рублей.

Проживание в четырёхзвёздочном отеле на первой линии будет стоить около 106 000 рублей.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).

