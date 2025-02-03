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Старинный польский курорт, в котором отдыхали и лечились короли и принцессы

1:32
Туризм

Один из старинных курортов Польши с многовековой историей.

Город Лендек-Здруй, Польша
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Город Лендек-Здруй, Польша

Курорт Лендек-Здруй расположен на юго-западе Польши, недалеко от границы с Чехией и известен своими целебными термальными источниками и давними курортными традициями.

Помимо спа-процедур, курорт привлекает туристов красивой природой и возможностями активного отдыха. Лендек-Здруй имеет богатую историю, уходящую корнями в средневековье. Город может похвастаться множеством архитектурных жемчужин и памятников культуры, которые отражают его курортные традиции и историческое значение.

У курорта широкий спектр спа-процедур и природных лечебных ресурсов. Этот польский курортный город известен своими горячими источниками и радоновыми ваннами. В спа-центре Лендек-Здруй можно воспользоваться различными методами лечения, например, водолечение, торфяные обертывания и массажи. Врачи обычно назначают 10 основных и 10 дополнительных процедур. На курорте есть 5 институтов естественной медицины и множество санаториев. Наиболее известной является больница Войцех, ранее известная как Мариенбад.

Также особая гордость курорта — это дендрарий. Здесь есть редкие породы деревьев и кустарников, ухоженные тропинки для прогулок и тихий уголок для отдыха, пишет zivotcestovatele.cz.

Уточнения

Лёндек-Здруй (пол. Lądek-Zdrój, нем. Bad Landeck) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Клодзский повят.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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