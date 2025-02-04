В Крыму могут привлечь мигрантов из Индии для работы в сфере туризма

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Председатель Комитета по курортам и туризму Государственного Совета Республики Крым Роман Тихончук в комментарии РИА «Новости» заявил о возможном привлечении мигрантов из Индии для работы в туристическом секторе региона. Это обсуждается на фоне нехватки кадров, особенно в новом курортном проекте «Золотые пески России».

Фото: flickr. com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Номер в отеле

Ситуация осложняется ужесточением миграционной политики в России, поэтому рассматриваются различные схемы привлечения иностранной рабочей силы, включая вахтовый метод. В Калининград уже прибыли первые индийские рабочие для работы на рыбзаводах, что может стать примером для других отраслей.

Несмотря на эту инициативу, представители туристической отрасли Крыма пока не обсуждали её детально и сомневаются, что привлечение мигрантов станет массовым явлением. Отельеры готовы работать с иностранными сотрудниками, но не уверены, что это решит проблему кадрового дефицита. Многие предприятия не хотят связываться с иностранной рабочей силой из-за сложностей оформления документов.

Малые отели особенно уязвимы в этом вопросе — им попросту не по карману привлечение иностранных работников, поэтому они вынуждены справляться своими силами. В то же время некоторые представители отрасли считают, что проблему можно решить и без мигрантов, создав более привлекательные условия для местной молодёжи, чтобы она оставалась и работала в Крыму.