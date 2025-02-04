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Скандальный случай в аэропорту: 12-летнего ребёнка не пустили на борт из-за нехватки мест.

1:26
Туризм

Авиакомпания FlyArystan оказалась в центре скандала после того, как 12-летний подросток остался без сопровождения в аэропорту Астаны. Девочка возвращалась из США после прохождения языковых курсов, однако на стыковочном рейсе в Казахстане ей не хватило места в самолёте.

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чемоданом в аэропорту

Причиной инцидента стал овербукинг: на внутренний рейс была подана модель самолёта меньшего размера, чем планировалось. Из-за нехватки мест девочку сняли с рейса на регистрации, разлучив с остальной группой. Когда самолёт вылетел, ребёнок остался в аэропорту один, без сопровождения, сообщает TourDom.ru.

FlyArystan публично принесла извинения и предложила компенсацию в размере 4 млн тенге за моральный ущерб. Однако мать девочки решила подать в суд, который назначил штраф авиакомпании в размере 8,7 млн тенге (около 1,7 млн рублей). В эту сумму вошли административный штраф и компенсация морального вреда.

Суд признал перевозчика виновным в нарушении прав несовершеннолетнего пассажира. В то же время в законе нет прямой ответственности за овербукинг, однако авиакомпания была привлечена к ответственности за отсутствие предоставленных услуг по размещению и трансферу. 

Уточнения

FlyArystan — казахстанская бюджетная авиакомпания (лоукостер), базирующаяся в Алматы.

Овербукинг (англ. Overbooking), а также сверхбронирование, перебронирование, перепродажа — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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