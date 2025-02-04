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Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Сочи и Кувейтом

1:48
Туризм

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways объявила о запуске нового маршрута: с 27 июня 2025 года начнутся регулярные рейсы между Сочи и Кувейтом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Новое направление открывает дополнительные возможности для путешественников из Сочи и других городов России.

Jazeera Airways, Airbus A320-214
Фото: Wikimedia Commons by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Jazeera Airways, Airbus A320-214

Полёты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Ранее Jazeera Airways уже летала в Москву, а теперь расширяет маршрутную сеть, включив в неё и Сочи.

Главное преимущество нового маршрута — удобные стыковки в Кувейте с другими популярными направлениями. Пассажиры смогут без длительного ожидания пересесть на рейсы в Дубай, Каир, Стамбул, города Саудовской Аравии, а также в Тиват (Черногория).

Jazeera Airways — это бюджетная авиакомпания, которая осуществляет перелёты не только по странам Ближнего Востока, но и в Африку, Южную и Центральную Азию, а также Европу. Открытие рейсов в Сочи расширяет возможности международных перелётов и делает путешествия более доступными.

Тем временем эксперты составили рейтинг самых востребованных направлений для раннего бронирования летнего отдыха среди россиян. Лидерами списка стали Сочи и Санкт-Петербург. Анапа, несмотря на последствия недавнего разлива мазута в Керченском проливе, заняла третье место. Также в топе популярных летних направлений оказались Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория.

Уточнения

Jazeera Airways — кувейтская авиакомпания, основанная в 2004 году. Штаб-квартира авиакомпании находится на территории международного аэропорта Кувейт. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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