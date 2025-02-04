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Разочарование туристов: эти города оказались переоценёнными — лидер рейтинга вас удивит

1:32
Туризм

Недавний международный рейтинг выявил самые переоценённые туристические направления за пределами Европы. Лидером списка стал Майами — популярный курорт, который разочаровал путешественников высокими ценами и неоднозначным сервисом.

Майами
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Майами

Опрос охватывал семь критериев, включая культурные достопримечательности, удобство передвижения и соотношение цены и качества.

Майами получил всего три звезды за шопинг, а по остальным параметрам — минимальные оценки. Туристы жаловались на завышенные цены и отсутствие культурного разнообразия, называя город "дорогим и обманчивым".

Вторую строчку антирейтинга занял Лас-Вегас, который не получил выше двух звёзд ни в одной категории. Гости отмечали проблемы с транспортом, скопление людей и посредственные развлечения, называя город неестественным и неоправданно дорогим.

На третьем и четвёртом местах расположились Лос-Анджелес и Сиэтл, которые также получили негативные отзывы. Пятёрку замыкает Дубай, где путешественники критиковали неудобство передвижения, высокий уровень цен и общий комфорт.

Резкий рост туризма в Дубае вызывает обеспокоенность экспертов. Наплыв гостей из Индии, России, Саудовской Аравии и других стран приводит к скачку цен на жильё и перегрузке городской инфраструктуры, что ставит под сомнение устойчивость туристической индустрии эмирата.

Уточнения

Майа́ми (англ. Miami) — город в США, расположенный на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды в округе Майами-Дейд. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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