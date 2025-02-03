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Эксперт раскрыл способы для бюджетных путешествий по Европе

1:38
Туризм

Бюджетные поездки — это не фантазия, а вполне реальная возможность, если знать некоторые секреты. Независимый финансовый консультант Александр Патешман предложил несколько наблюдений, благодаря которым можно путешествовать по Европе с минимальными расходами.

Иллюминатор самолета
Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иллюминатор самолета

По его мнению, важно всегда быть в курсе акций, которые проводят западные авиакомпании. Он отметил, что при удачном раскладе можно приобрести билеты из России в Армению всего за четыре тысячи рублей в оба конца. Если даты вылета не совпадают с планами, стоит подумать о возможности вылета на день раньше или позже.

Также он подчеркнул, что гибкость в планировании маршрутов может значительно помочь. Например, если билеты в один город слишком дорогие, имеет смысл рассмотреть варианты перелетов в близлежащие города. Можно существенно сэкономить и на размещении. Если самые привлекательные цены предлагаются на двухместные номера, но стоимость номера для родителей с ребенком оказывается завышенной, можно применить небольшой трюк. Например, забронировать номер на двоих и просто провести ребенка. В таком случае один из родителей может зарегистрироваться первым, а второй подойти немного позже, передает "Вечерняя Москва".

Кроме того, эксперт рекомендовал включать завтраки в стоимость проживания, чтобы уменьшить траты на питание. Патешман также советует поискать бесплатные экскурсии, чтобы избежать лишних расходов на посещение платных музеев и выставок.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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