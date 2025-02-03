В 2024 году туристы оставили в Казани почти 31 млрд рублей

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Казань установила новый рекорд, приняв 4,5 миллиона туристов, что на 12,5% превысило показатели предыдущего года.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Посетители оставили в городе почти 31 миллиард рублей, что соответствует росту на 29% по сравнению с 2023 годом. Значительная часть этих расходов — более четверти — пришлась на рестораны и кафе, которые выбирают почти 80% гостей. Об этом на "деловом понедельнике" в мэрии Казани сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Средние траты туристов составили 1025 рублей. Также увеличились расходы в гостиницах, магазинах и развлекательных заведениях. По итогам минувшего года Казань смогла привлечь 4,5 миллиона туристов, что на 12,5% больше, чем в 2023 году, отметила Санникова. Примечательно, что 73,6% из них составляют путешественники, прибывшие из различных регионов России, что соответствует увеличению на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество гостей прибыло из соседних и столичных регионов. Также наблюдается рост интереса к поездкам в столицу Татарстана со стороны жителей Урала, а также некоторых областей Центрального и Южного федеральных округов, включая Нижегородскую и Кировскую области.

Уточнения

Каза́нь — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки. Крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге, пятый по численности населения город в стране.

