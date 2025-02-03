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Канны не только для кинолюбителей: уникальные уголки города

2:21
Туризм

Канны — это не только центр мирового кинематографа, но и невероятно живописный город с множеством скрытых сокровищ.

Канны вне фестиваля
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Канны вне фестиваля

Если вы планируете посетить Французскую Ривьеру, но хотите увидеть её с другой стороны, мы нашли для вас несколько мест, которые обязательно стоит посетить.

Прогулки по набережной Круазетт

Набережная Круазетт — визитная карточка Канн. Здесь вы почувствуете атмосферу гламура, гуляя по пальмовой аллее, заглядывая в бутики дизайнерской одежды или наслаждаясь видами Средиземного моря. Вечером на набережной оживает ночная жизнь, а уличные музыканты добавляют особый шарм.

Маршрут по рынку Форвиль

Любители свежих продуктов оценят рынок Форвиль. Здесь можно купить всё от местных сыров и мясных деликатесов до свежих морепродуктов. Для максимального удовольствия от посещения приезжайте в воскресенье утром, когда рынок особенно живой.

Музей мировых исследований

Если вам хочется уйти от гламура, отправляйтесь в музей, который находится в средневековой крепости на холме.

Здесь собрана обширная коллекция артефактов со всего мира, в том числе уникальные маски из Гималаев. Это место стоит посетить не только ради коллекций, но и ради вида, который открывается с его стен.

Природа Канн: Парк La Croix des Gardes

Для любителей природы Канны предлагают прекрасный парк La Croix des Gardes. Это тихое место вдали от городской суеты, где можно прогуляться по зелёным тропам и насладиться видами на город и море. Особенно красив парк весной, когда цветут мимозы.

Уличное искусство: Les Murs Peints

Если вы хотите узнать Канны с необычной стороны, отправляйтесь на поиски уличных фресок, посвящённых знаменитым фильмам.

Эти яркие работы можно найти по всему городу, и многие из них посвящены кинематографу, который так тесно связан с Каннами.

Заключение

Канны — это не только кинофестиваль и роскошные отели. Город полон удивительных мест, которые подойдут для любителей искусства, природы и местной культуры.

Подготовьтесь к путешествию, исследуя не только знаменитые пляжи, но и менее известные уголки города.

Уточнения

Ка́нны (фр  Cannes, МФА: , окс. Canas) — город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы, округ Грас. Известен своим ежегодным кинематографическим фестивалем. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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