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Как получить билеты за копейки: секреты от сотрудников авиакомпаний

2:19
Туризм

Вы когда-нибудь мечтали путешествовать бесплатно или по очень низкой цене? Это возможно, если вам удастся получить так называемый buddy pass — специальный билет для друзей и родственников сотрудников авиакомпаний.

Билет на самолет
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Билет на самолет

Однако, как и в случае с лотереей, шанс поймать такую возможность — редкость. Так что же это за билет и как им можно воспользоваться?

Что такое buddy pass?

Buddy pass — это привилегия, доступная только для близких людей сотрудников авиакомпаний. Такие билеты позволяют путешествовать по сниженной цене или даже бесплатно, когда авиакомпания предлагает незаполненные места.

Однако это не означает, что билет гарантирован — вы будете находиться в списке ожидания и сможете полететь только в случае, если на рейсе останутся свободные места.

Помимо самого билета, вам всё равно придётся покрывать дополнительные сборы и налоги, которые могут составить до 500 долларов, в зависимости от маршрута.

Некоторые авиакомпании также взимают топливный сбор, и не забывайте, что за дополнительный багаж придётся заплатить так же, как и обычным пассажирам.

Как получить buddy pass?

Первое, что нужно — это завести полезные связи с сотрудниками авиакомпаний. Именно они могут предложить вам этот билет.

Однако важно помнить, что предоставление такого билета — это не только возможность для вас, но и ответственность для вашего друга. Сотрудникам авиакомпаний важно, чтобы человек, получивший buddy pass, вел себя должным образом и уважал правила.

Как повысить шансы на успешную поездку?

Поскольку билеты по buddy pass не гарантированы, вам стоит проявить гибкость. Вы должны быть готовы к тому, что по пути к аэропорту вас могут развернуть.

Чтобы повысить шансы, выбирайте рейсы в непиковые дни и на менее популярные направления. Также лучше путешествовать с небольшим багажом, чтобы избежать дополнительных трудностей.

Не забывайте, что репутация вашего друга или родственника будет зависеть от вашего поведения. Если вы создадите неприятности или нарушите правила, вероятность того, что вам снова предложат buddy pass, значительно снизится.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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