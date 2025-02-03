Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без ГМО – правда или маркетинг? Что скрывают производители
Эти 5 продуктов приводят к облысению: срочно исключите их из рациона
Подагра и её триггеры: какие продукты могут спровоцировать приступ?
Эти упражнения помогут навсегда забыть о боли в спине: можно выполнять даже на работе
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Миллионы лет под снегом: лес, переживший эпохи, обнаружен в горах
Как вырастить крупную свеклу? Полезные хитрости дачникам на заметку
Не покупайте молоко каждый день! Этот лайфхак поможет всегда иметь его под рукой
Не придётся покупать новую: простой способ восстановить остроту кухонной тёрки

Простой способ сэкономить на путешествии по Японии

2:50
Туризм

Если вы планируете путешествие по Японии, скорее всего, хотите побывать в Токио — центре культуры и энергии страны. Но что если я скажу, что путешествовать по Японии можно гораздо дешевле, если не зацикливаться на столице?

Отель в Японии
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отель в Японии

Это возможно благодаря уникальному проездному билету, который позволяет неограниченно перемещаться по Японии на поездах. Это идеальный вариант для тех, кто хочет исследовать не только Токио, но и другие замечательные уголки страны.

Что такое проездной Japan Rail Pass?

Проездной Japan Rail Pass доступен только для иностранных туристов и позволяет совершать неограниченные поездки на большинстве поездов японских железных дорог за фиксированную цену.

Вы можете выбрать между семидневным, четырнадцатидневным или двадцатьоднодневным билетом, в зависимости от ваших планов. Это отличный способ сэкономить деньги и свободно передвигаться по стране.

Стоимость семидневного проездного — около 450 долларов для взрослых и 225 долларов для детей (от 6 до 10 лет). Для "зелёных" мест (аналог бизнес-класса) цена будет выше. Если вы путешествуете с детьми до 5 лет, они могут ехать бесплатно.

Проездной даёт вам доступ не только к обычным поездам, но и к сверхскоростным поездам Синкансэн. Это отличная возможность увидеть страну с комфортом и не беспокоиться о дополнительных расходах.

Как приобрести проездной?

Проездной можно купить через официальные сайты или сервисы, такие как Klook, но лучше заранее заказать его онлайн, минимум за две недели до поездки.

Вам отправят сертификат, который нужно обменять на настоящий проездной уже в Японии. Не забудьте, что для получения пропуска вам нужно иметь действующий паспорт с отметкой о временном посещении Японии.

Вы сможете забронировать места заранее через онлайн-систему, и это тоже бесплатно! Однако имейте в виду, что на некоторых маршрутах с повышенным комфортом (например, Синкансэн) нужно будет бронировать места заранее.

Что важно знать?

Проездной на японские железные дороги имеет несколько ограничений по размеру багажа. Стандартный багаж не должен превышать 160 см по сумме длины, ширины и высоты.

Для большего багажа предусмотрены отдельные условия. Кроме того, существует система бронирования мест для повышенной комфортности на некоторых маршрутах.

Таким образом, если вы хотите не только посетить Токио, но и другие интересные города Японии, такой проездной — это шанс провести своё путешествие с комфортом и выгодно.

Уточнения

Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца. Страна расположена на Японском архипелаге, состоящем, по подсчётам властей страны, из 14 125 островов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цены на загородные дома взлетели на 35%, но спрос растет
Экономика и бизнес
Цены на загородные дома взлетели на 35%, но спрос растет Аудио 
Как сделать дом неприступным для мышей: проверенные решения
Недвижимость
Как сделать дом неприступным для мышей: проверенные решения Аудио 
Эти машины ломаются чаще всего – рейтинг ненадёжных коробок передач
Авто
Эти машины ломаются чаще всего – рейтинг ненадёжных коробок передач Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Подагра и её триггеры: какие продукты могут спровоцировать приступ?
Эти упражнения помогут навсегда забыть о боли в спине: можно выполнять даже на работе
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Миллионы лет под снегом: лес, переживший эпохи, обнаружен в горах
Простой способ сэкономить на путешествии по Японии
Как вырастить крупную свеклу? Полезные хитрости дачникам на заметку
Не покупайте молоко каждый день! Этот лайфхак поможет всегда иметь его под рукой
Не придётся покупать новую: простой способ восстановить остроту кухонной тёрки
Китайские интернет-магазины используют торговые лазейки во избежание тарифов Трампа
Как выбрать материал для облицовки фасада: подробное руководство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.