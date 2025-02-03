Простой способ сэкономить на путешествии по Японии

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы планируете путешествие по Японии, скорее всего, хотите побывать в Токио — центре культуры и энергии страны. Но что если я скажу, что путешествовать по Японии можно гораздо дешевле, если не зацикливаться на столице?

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отель в Японии

Это возможно благодаря уникальному проездному билету, который позволяет неограниченно перемещаться по Японии на поездах. Это идеальный вариант для тех, кто хочет исследовать не только Токио, но и другие замечательные уголки страны.

Что такое проездной Japan Rail Pass?

Проездной Japan Rail Pass доступен только для иностранных туристов и позволяет совершать неограниченные поездки на большинстве поездов японских железных дорог за фиксированную цену.

Вы можете выбрать между семидневным, четырнадцатидневным или двадцатьоднодневным билетом, в зависимости от ваших планов. Это отличный способ сэкономить деньги и свободно передвигаться по стране.

Стоимость семидневного проездного — около 450 долларов для взрослых и 225 долларов для детей (от 6 до 10 лет). Для "зелёных" мест (аналог бизнес-класса) цена будет выше. Если вы путешествуете с детьми до 5 лет, они могут ехать бесплатно.

Проездной даёт вам доступ не только к обычным поездам, но и к сверхскоростным поездам Синкансэн. Это отличная возможность увидеть страну с комфортом и не беспокоиться о дополнительных расходах.

Как приобрести проездной?

Проездной можно купить через официальные сайты или сервисы, такие как Klook, но лучше заранее заказать его онлайн, минимум за две недели до поездки.

Вам отправят сертификат, который нужно обменять на настоящий проездной уже в Японии. Не забудьте, что для получения пропуска вам нужно иметь действующий паспорт с отметкой о временном посещении Японии.

Вы сможете забронировать места заранее через онлайн-систему, и это тоже бесплатно! Однако имейте в виду, что на некоторых маршрутах с повышенным комфортом (например, Синкансэн) нужно будет бронировать места заранее.

Что важно знать?

Проездной на японские железные дороги имеет несколько ограничений по размеру багажа. Стандартный багаж не должен превышать 160 см по сумме длины, ширины и высоты.

Для большего багажа предусмотрены отдельные условия. Кроме того, существует система бронирования мест для повышенной комфортности на некоторых маршрутах.

Таким образом, если вы хотите не только посетить Токио, но и другие интересные города Японии, такой проездной — это шанс провести своё путешествие с комфортом и выгодно.

Уточнения

Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца. Страна расположена на Японском архипелаге, состоящем, по подсчётам властей страны, из 14 125 островов.

