Где отметить День всех влюблённых — топ-курорты для пар

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

День святого Валентина — это прекрасный повод устроить незабываемый романтический отпуск.

Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пара

Эксперты подобрали наиболее подходящие места для празднования.

Погрузитесь в атмосферу тропического рая, отправившись в отель Conrad Bora Bora Nui (Бора-Бора, Французская Полинезия). Гости могут посетить эксклюзивный остров Моту-Тапу, некогда принадлежавший таитянской королеве XIX века. Всего за пять минут на лодке вы окажетесь в уединенном уголке с нетронутыми пляжами, где можно устроить романтический пикник на закате или поплавать в кристально чистой лагуне.

Любителям зимнего отдыха идеально подойдет отель Waldorf Astoria Park City (Парк-Сити, Юта, США). Здесь можно провести день, катаясь на лыжах по заснеженным склонам крупнейшего горнолыжного курорта США, а вечером наслаждаться уютом у камина.

Secrets Bahia Mita Surf & Spa (Наярит, Мексика) — эксклюзивный курорт только для взрослых идеально подойдет для тех, кто ищет уединения и расслабления. В рамках пакета "Медовый месяц" пары могут насладиться романтическим завтраком в постели, спа-процедурами, частным ужином и ежедневными десертами. Кроме того, гостей ждут занятия серфингом, йогой, наблюдение за китами и прогулки на катамаране.

Для ценителей итальянской романтики Borgo San Vincenzo (Тоскана, Италия) предлагает эксклюзивный пакет "Тоскана", включающий проживание в роскошном номере, игристое вино по прибытии, дегустацию вин, кулинарные мастер-классы и живописные велосипедные прогулки. Гости могут также заказать дополнительные развлечения, такие как поиск трюфелей, экскурсии на Vespa или прогулки на воздушном шаре.

Vakkaru Maldives (Атолл Баа, Мальдивы) — курорт в биосферном заповеднике ЮНЕСКО, сочетающий первозданную природу с безупречным сервисом. В рамках пакета "Идиллический роман" гостей ждет завтрак на воде, романтический ужин на пляже, массаж для двоих и прогулка на гидроцикле. Здесь можно насладиться подводным плаванием среди коралловых рифов, катанием на лодках и ужинами в ресторанах мирового класса, передает TravelPulse.

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.



