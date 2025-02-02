Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты

После визита в Абхазию первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко вновь заговорили о перспективах туристического сезона.
Чиновник заявил, что в ближайшее время доступность региона для гостей значительно улучшится.
Кириенко сообщил, что аэропорт Сухуми должен начать принимать регулярные рейсы из российских регионов уже в мае. В настоящее время добраться до Абхазии можно только наземным транспортом, так как аэропорт в столице республики не работает с 1993 года. Разговоры о её восстановлении ведутся давно, но сроки неоднократно переносились, сообщает TourDom.
"Аэропорт дорог к туристическому сезону. Поэтому принципиально важно, чтобы строители выполнили свои обязательства к 1 мая. А для этого надо уже в феврале принять первый тестовый рейс", — подчеркнул Кириенко.
Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.
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