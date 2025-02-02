Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

После визита в Абхазию первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко вновь заговорили о перспективах туристического сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Абхазия, Гагра

Чиновник заявил, что в ближайшее время доступность региона для гостей значительно улучшится.

Кириенко сообщил, что аэропорт Сухуми должен начать принимать регулярные рейсы из российских регионов уже в мае. В настоящее время добраться до Абхазии можно только наземным транспортом, так как аэропорт в столице республики не работает с 1993 года. Разговоры о её восстановлении ведутся давно, но сроки неоднократно переносились, сообщает TourDom.

"Аэропорт дорог к туристическому сезону. Поэтому принципиально важно, чтобы строители выполнили свои обязательства к 1 мая. А для этого надо уже в феврале принять первый тестовый рейс", — подчеркнул Кириенко.

Уточнения

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.



