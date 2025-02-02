Что посмотреть в Удмуртии и какие сувениры привезти

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Удмуртия — это по-настоящему удивительный уголок России, где гостей встречают широкие просторы полей и уютные холмы.

Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Турист

Здесь нет бурных мегаполисов, но есть шесть городов и многочисленные деревни, каждая из которых хранит уникальную историю. Путешествие по Удмуртии откроет для вас чистейшие родниковые воды, легендарный Сибирский тракт, где когда-то проходили декабристы, виды величественной реки Кама и атмосферу национальной кухни.

Удмуртские деревни таят в себе множество легенд, а необычные вещи — от школьных линеек до первого рояля Чайковского — можно найти в этом регионе. Зампредседатель Комитета Госдумы Мария Дробот рассказала о культуре Удмуртии в проекте "Дума ТВ" "От южных морей до полярного края".

По словам Дробот, Удмуртия — земля, полная природных чудес, с бескрайними полями, девятью тысячами рек и глубокими лесами. Здесь можно увидеть традиционные костюмы, ремесленные изделия и поучаствовать в праздниках, наполненных народным духом.

Удмуртия известна как центр оружейного производства, и её история неразрывно связана с великими именами прошлого. Музей Калашникова в Ижевске расскажет о легендарном АК-47, а усадьба Башенина в Сарапуле напоминает о богатой истории региона.

Когда-то заброшенная деревня Мувыр в Удмуртии сегодня стала символом возрождения и устойчивости. Вдохновленный успехом своей родины, местный житель Александр Корепанов возродил деревню, построив дома, фермерские хозяйства и даже часовни. Сегодня Мувыр стала популярным туристическим направлением, а местные жители гордятся своим участием в развитии региона.

Гастрономия Удмуртии — это отдельная культура, которая предлагает туристам попробовать перепечи, табани, пельмени и множество других традиционных блюд, приготовленных в печи. На гастрофестивале в Ижевске можно насладиться экзотическими вариациями этих блюд и погрузиться в атмосферу традиционных ремесел. Вкусные сюрпризы ждут путешественников не только на фестивале, но и на рынках, где продаются местные деликатесы и сувениры.

Удмуртия — это не только природные красоты и исторические места, но и необычные сувениры. Здесь можно найти красивые деревянные изделия с национальными узорами, украшения из меди и бересты, а также декоративные модели оружия. Одним из самых популярных сувениров являются изделия с символикой, связанной с оружейным наследием Удмуртии, передает "Дума ТВ".

Уточнения

Удму́ртия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района.

