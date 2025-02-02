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Где россиян встречают с радушием — впечатления путешественницы от поездок в 12 стран

2:21
Туризм

Россиянка, побывавшая в 12 странах, поделилась своими впечатлениями о том, где туристов из России встречают с радушием, а где могут возникнуть сложности.

Девушка
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

По её словам, в большинстве зарубежных стран отношение к россиянам остается либо нейтральным, либо положительным.

Хотя для граждан России существуют ограничения на въезд, путешественница легко попала в Норвегию через Исландию. В Осло она не столкнулась с негативом, но отметила, что на данный момент путешествия могут быть осложнены закрытием границ.

В Швеции, по её наблюдениям, многие люди поддерживают связи с Россией, будь то родственники или бизнес. В Гетеборге и Стокгольме она встретила доброжелательных жителей, многие из которых говорили о России с теплотой.

Исландия, в свою очередь, удивила большим количеством русскоязычных, и знание русского языка там ценится. В Рейкьявике путешественница встретила русскоговорящего владельца супермаркета и услышала положительные отклики о российском образовании.

Любляна оставила смешанные впечатления. В городе много русскоязычных, есть кафе с привычной кухней, но страна больше подходит для жизни, чем для активного туризма, несмотря на красивые природные пейзажи.

Париж опроверг стереотипы о холодном отношении к россиянам. В центре города даже сохранились русские меню, а встреченные французами люди оказались дружелюбными, среди которых была русская пенсионерка, исполнившая на аккордеоне "Катюшу".

Путешественница подчеркнула, что в большинстве стран отношение к россиянам остаётся спокойным, а в некоторых даже проявляют интерес к тому, что происходит в России.

Кроме того, она посетила Армению, где столкнулась с усиленной проверкой на границе, так как ранее посещала Азербайджан. Но после ответов на вопросы её без проблем пропустили. Армения произвела впечатление гостеприимной и открытой страны.

Также путешественница побывала в Китае, Турции и Узбекистане. В этих странах местные жители проявляют доброжелательность и внимание к гражданам России, а русскоязычным туристам особенно рады, передает "Рамблер".

Уточнения

Исла́ндия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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