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Цены на польском рынке — турист рассказал о покупках

1:15
Туризм

Российский путешественник посетил деревенский рынок в Польше и поделился своими впечатлениями о ценах на продукты.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Хотя на рынке в Польше цены не самые низкие, мужчина заметил, что немцы и чехи, живущие поблизости, регулярно приезжают сюда за покупками. Особенно они охотно покупают сигареты, которые в Польше стоят от 5 злотых (около 125 рублей) за пачку, что в несколько раз дешевле, чем в Германии или Чехии, где цена начинается от 4 евро (около 400 рублей).

Кроме того, овощи и фрукты в Польше существенно дешевле, чем в Западной Европе. Например, килограмм местных яблок стоит чуть больше 21 кроны (около 90 рублей), а килограмм картофеля — около 13 крон (55 рублей).

В фруктово-овощном отделе путешественник купил несколько головок чеснока и три килограмма свежей клубники за 20 злотых (около 500 рублей). Однако, по его словам, те же продукты в России обходятся ему дешевле на 30%. Особенно это касается яблок и картошки, заметил он в блоге "TrueStory Travel" на платформе "Дзен".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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