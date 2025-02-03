Сервисный сбор онлайн в Германию возможен при подаче документов

Как сообщает ВЦ VisaMetric, визовый центр Германии в России теперь взимает сервисный сбор онлайн. Оплатить сбор в размере 3 080 рублей следует на сайте во время записи на подачу документов.
Перенести запись нельзя, а в случае её отмены сервисный сбор не возвращается.
Федеративная Республика Германия (ФРГ) не выдаёт туристические визы.
Их можно получить лишь в отдельных случаях при наличии официального приглашения (Verpflichtungserklärung) от родственников, от немецкой компании, от медучреждения, если поездка связана с лечением. В крайнем случае от друзей из Германии.
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