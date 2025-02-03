Сервисный сбор онлайн в Германию возможен при подаче документов

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Как сообщает ВЦ VisaMetric, визовый центр Германии в России теперь взимает сервисный сбор онлайн. Оплатить сбор в размере 3 080 рублей следует на сайте во время записи на подачу документов.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

Перенести запись нельзя, а в случае её отмены сервисный сбор не возвращается.

Федеративная Республика Германия (ФРГ) не выдаёт туристические визы.

Их можно получить лишь в отдельных случаях при наличии официального приглашения (Verpflichtungserklärung) от родственников, от немецкой компании, от медучреждения, если поездка связана с лечением. В крайнем случае от друзей из Германии.