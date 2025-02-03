Как соотечественники планируют путешествия в 2025 году
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По данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, около 20% россиян в 2025 году собираются отправиться в путешествие в одиночку.
Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Турист
При этом большинство предпочитает отдых в компании:
- 45% планируют отпуск с партнёром;
- 25,8% собираются путешествовать с детьми;
- 25% выбрали поездку с друзьями;
- 19,1% предпочитают одиночный отдых;
- 8,2% ещё не определились с планами.
Ключевые факторы при выборе поездки:
- 75,6% ориентируются на стоимость;
- 39,2% важен маршрут;
- 29% учитывают необходимость визы;
- 25,8% обращают внимание на безопасность страны;
- 21,2% смотрят на погодные условия.
Готовность к поездке:
- 46,9% уже определились с местом отдыха;
- 31,4% уверены в поездке, но не выбрали направление;
- 20% уже приобрели билеты;
- 1,7% проведут год дома.
Препятствия для путешествий:
- Нехватка финансов;
- Нехватка времени;
- Отсутствие компании.
Популярные направления:
60,2% планируют путешествовать за границу.
Среди наиболее востребованных направлений:
- Азия: Таиланд, Япония, Китай, Вьетнам;
- Турция выбрана 8,6% респондентов;
- Популярные города в России: Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва.
Формат отдыха:
- 66,3% выбрали экскурсионный отдых;
- 49,9% предпочитают пляжный отпуск;
- 32,1% выбирают гастрономические путешествия;
- 12,8% планируют походы в горы;
- 5,6% собираются кататься на лыжах или сноуборде;
- 4,6% предпочитают спортивный туризм.
Бюджет поездки:
- 22,7% готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей;
- 20,6% рассчитывают на сумму от 30 до 50 тысяч рублей;
- 16,2% увеличат расходы до 150 тысяч рублей;
- 15,6% выбрали бюджетные путешествия до 30 тысяч рублей;
- 11% потратят от 150 до 200 тысяч рублей;
- 8,1% заложили в бюджет от 200 до 300 тысяч рублей;
- 5,8% готовы потратить свыше 300 тысяч рублей.
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