Как соотечественники планируют путешествия в 2025 году

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, около 20% россиян в 2025 году собираются отправиться в путешествие в одиночку.

Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Турист

При этом большинство предпочитает отдых в компании:

45% планируют отпуск с партнёром;

25,8% собираются путешествовать с детьми;

25% выбрали поездку с друзьями;

19,1% предпочитают одиночный отдых;

8,2% ещё не определились с планами.

Ключевые факторы при выборе поездки:

75,6% ориентируются на стоимость;

39,2% важен маршрут;

29% учитывают необходимость визы;

25,8% обращают внимание на безопасность страны;

21,2% смотрят на погодные условия.

Готовность к поездке:

46,9% уже определились с местом отдыха;

31,4% уверены в поездке, но не выбрали направление;

20% уже приобрели билеты;

1,7% проведут год дома.

Препятствия для путешествий:

Нехватка финансов;

Нехватка времени;

Отсутствие компании.

Популярные направления:

60,2% планируют путешествовать за границу.

Среди наиболее востребованных направлений:

Азия: Таиланд, Япония, Китай, Вьетнам;

Турция выбрана 8,6% респондентов;

Популярные города в России: Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва.

Формат отдыха:

66,3% выбрали экскурсионный отдых;

49,9% предпочитают пляжный отпуск;

32,1% выбирают гастрономические путешествия;

12,8% планируют походы в горы;

5,6% собираются кататься на лыжах или сноуборде;

4,6% предпочитают спортивный туризм.

Бюджет поездки: