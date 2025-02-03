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Как соотечественники планируют путешествия в 2025 году

2:51
Туризм

По данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, около 20% россиян в 2025 году собираются отправиться в путешествие в одиночку.

Турист
Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Турист

При этом большинство предпочитает отдых в компании:

  • 45% планируют отпуск с партнёром;
  • 25,8% собираются путешествовать с детьми;
  • 25% выбрали поездку с друзьями;
  • 19,1% предпочитают одиночный отдых;
  • 8,2% ещё не определились с планами.

Ключевые факторы при выборе поездки:

  • 75,6% ориентируются на стоимость;
  • 39,2% важен маршрут;
  • 29% учитывают необходимость визы;
  • 25,8% обращают внимание на безопасность страны;
  • 21,2% смотрят на погодные условия.

Готовность к поездке:

  • 46,9% уже определились с местом отдыха;
  • 31,4% уверены в поездке, но не выбрали направление;
  • 20% уже приобрели билеты;
  • 1,7% проведут год дома.

Препятствия для путешествий:

  • Нехватка финансов;
  • Нехватка времени;
  • Отсутствие компании.

Популярные направления:

60,2% планируют путешествовать за границу.

Среди наиболее востребованных направлений:

  • Азия: Таиланд, Япония, Китай, Вьетнам;
  • Турция выбрана 8,6% респондентов;
  • Популярные города в России: Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва.

Формат отдыха:

  • 66,3% выбрали экскурсионный отдых;
  • 49,9% предпочитают пляжный отпуск;
  • 32,1% выбирают гастрономические путешествия;
  • 12,8% планируют походы в горы;
  • 5,6% собираются кататься на лыжах или сноуборде;
  • 4,6% предпочитают спортивный туризм.

Бюджет поездки:

  • 22,7% готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей;
  • 20,6% рассчитывают на сумму от 30 до 50 тысяч рублей;
  • 16,2% увеличат расходы до 150 тысяч рублей;
  • 15,6% выбрали бюджетные путешествия до 30 тысяч рублей;
  • 11% потратят от 150 до 200 тысяч рублей;
  • 8,1% заложили в бюджет от 200 до 300 тысяч рублей;
  • 5,8% готовы потратить свыше 300 тысяч рублей.

 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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