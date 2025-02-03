Важное предупреждение: опасный Wi-Fi в Шереметьево

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Пассажирам столичного аэропорта Шереметьево советуют быть внимательными при подключении к беспроводному интернету. В терминалах была обнаружена поддельная сеть Wi-Fi, с помощью которой злоумышленники похищают данные пользователей.

Фото: Wikimedia Commons by Александр Маркин is licensed under Public domain аэропорт Шереметьево, терминал С, Москва

Как пояснили в администрации аэропорта, официальная сеть не требует авторизации через Telegram, мессенджеры или портал Госуслуг.

Подключение проходит исключительно через ввод номера мобильного телефона, после чего пользователь получает код подтверждения. Любые запросы на ввод личных данных должны вызвать подозрение.

Путешественникам рекомендуют проверять название сети перед подключением и использовать мобильный интернет или VPN для дополнительной защиты.

Если вы столкнулись с подозрительной сетью, сообщите об этом сотрудникам аэропорта.