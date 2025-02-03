Туристов предупреждают о мошенниках на границе с Абхазией

С самым распространенным видом мошенничества в Абхазии туристы из России могут столкнуться уже при попытке въезда в страну, заявила в беседе с изданием ГлагоL турагент Лара Ковалькова.
Как сообщает АБН24, речь идёт об услуге так называемого ускоренного проезда государственной границы. Предприимчивые абхазы предлагают провезти туристов через границы быстро и всего лишь за тысячу рублей.
«На самом деле эти люди — мошенники. Нельзя им верить, если не хочется выбрасывать деньги на ветер», — предупредила турагент.
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