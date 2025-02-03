Туристов предупреждают о мошенниках на границе с Абхазией

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

С самым распространенным видом мошенничества в Абхазии туристы из России могут столкнуться уже при попытке въезда в страну, заявила в беседе с изданием ГлагоL турагент Лара Ковалькова.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Абхазия, Гагра

Как сообщает АБН24, речь идёт об услуге так называемого ускоренного проезда государственной границы. Предприимчивые абхазы предлагают провезти туристов через границы быстро и всего лишь за тысячу рублей.