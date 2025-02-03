Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

После визита в Абхазию первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко вновь заговорили о развитии туризма в республике. Чиновник пообещал значительное улучшение доступности страны для гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гагра, Абхазия

Кириенко заявил, что аэропорт Сухуми должен начать принимать регулярные рейсы из регионов России уже в мае. В настоящее время попасть в Абхазию можно только наземным транспортом, так как воздушная гавань в столице республики закрыта с 1993 года.

Разговоры о её восстановлении ведутся давно, но сроки неоднократно переносились.

«Аэропорт дорог к туристическому сезону, – подчеркнул Кириенко. – Поэтому принципиально важно, чтобы строители выполнили свои обязательства к 1 мая. А для этого надо уже в феврале принять первый тестовый рейс».

Ещё одной ключевой задачей является расширение пропускной способности пункта Псоу (с российской стороны – Адлер). Сейчас КПП рассчитан на 28 тыс. человек и 1,5 тыс. автомобилей в сутки, что значительно ниже реального потока, особенно в сезон.

Это самый загруженный пограничный пункт РФ. «Даже больше, чем в Шереметьево», – отметил Кириенко. На расширение выделено 10 млрд рублей, что позволит в разы увеличить возможности КПП, особенно для транспорта.

В ближайшей перспективе к лету запланированы оперативные улучшения: увеличение количества туалетов, установка удобных скамеек и питьевых фонтанов, а также разработка понятной навигации и ускорение процесса заполнения таможенных документов.

В долгосрочной перспективе, после завершения реконструкции, пропускная способность КПП возрастёт до 80,5 тыс. человек и более 14 тыс. автомобилей в сутки.

По мнению Сергея Кириенко, эти меры в сочетании с политической стабильностью позволят Абхазии в 2025 году достичь рекордного турпотока, 98% которого обеспечивают россияне.

Однако в настоящий момент наблюдается спад. По данным Минтуризма республики, в первой половине января посещаемость Новоафонской пещеры снизилась на 23%, а число посетителей национального парка вокруг озера Рица упало вдвое по сравнению с прошлым годом.