Россия создаёт новое консульство на Бали для своих туристов

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Бали в ближайшее время начнёт свою работу генеральное консульство России. Это стало известно благодаря заявлению .

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

"Индонезия традиционно привлекает значительное число российских туристов, для защиты их прав и законных интересов, в ближайшее время начнёт работу генеральное консульство России в Денпасаре, это Бали", — рассказала Мария Захаровова, представитель МИД России.

Распоряжение о создании диппредставительства было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным ещё в июле прошлого года.

Ожидается, что открытие консульства улучшит консульские услуги для российских граждан, обеспечивая их поддержку на одном из самых популярных курортов среди туристов из России.

Это событие становится важным шагом в укреплении российско-индонезийских отношений, ведь для россиян Бали стал символом отдыха и экзотического туризма.

Присутствие консульства на острове позволит ускорить решение визовых вопросов и обеспечить консульскую помощь в случае возникновения нештатных ситуаций.

Уточнения

Ба́ли - остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Название острова происходит от индон. balî - "обратный, противоположный". Возможен и культовый смысл: Бали — властитель подземного царства. Столица — Денпасар.

