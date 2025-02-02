Гизу с высоты аттракционов: что скрывает парк развлечений в Египте

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы хотите увидеть не только захватывающие аттракционы, но и одно из семи чудес света, отправляйтесь в Dream Park в Египте.

Фото: Openverse by S J Pinkney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сфинкс

Этот крупнейший парк развлечений в стране расположен в Гизе, всего в 20 минутах от знаменитых пирамид. С вершины американских горок открывается захватывающий вид на пустынные пейзажи и древние сооружения.

Как добраться и что ожидать

Парк расположен в туристической зоне, всего в получасе езды от Каира. Каир — город шумный и оживлённый, поэтому лучше всего передвигаться по нему на такси или каршеринге.

Кстати, в самом парке есть разные варианты билетов: самые дорогие дают доступ к экстремальным аттракционам, а более бюджетные — к более спокойным развлечениям. Некоторые аттракционы требуют доплаты за дополнительные поездки.

Зоны парка и аттракционы

Dream Park предлагает зоны с разными тематиками: "Кино", "Древний мир" и "Техно". Для детей есть отдельная зона, а для любителей экстрима — несколько крупных американских горок и водных аттракционов. Также можно кататься на каруселях, колесах обозрения и бамперных машинках.

Хотя по организации парк уступает таким гигантам, как Диснейленд, атмосфера здесь всё равно весёлая и интересная.

Однако имейте в виду, что это пустыня, и жара может быть невыносимой. Лучше подготовиться заранее и взять с собой солнцезащитные средства и много воды.

Каир и Гиза: не упустите культурные сокровища

Не забывайте, что, посещая Dream Park, вы находитесь в исторической местности, богатой древними памятниками. Помимо пирамид, обязательно загляните в Египетский музей, где собраны уникальные артефакты, и прогуляйтесь по знаменитому рынку Хан-эль-Халили.

Билеты в Гизу стоят всего 14 долларов, и за небольшую плату вам предложат покататься на верблюде или лошади.

Уточнения

Эль-Ги́за (араб. مدينة الجيزة‎) — город в Арабской Республике Египет, в Верхнем Египте, на левом берегу Нила, станция на железной дороге Каир — Асуан, юго-западный пригород Каира. Гиза была северным кладбищем Мемфиса и прославилась во времена IV династии после постройки великих пирамид, хотя здесь находятся гробницы и фараонов первых трех династий.

