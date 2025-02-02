Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Абравитова объяснила, почему Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку
Как сделать так, чтобы кошка спала в отведённом месте
Микрокредитные организации могут получить право выдачи ипотеки в России
Многослойность в моде: как собрать стильный образ в 2025 году
Лицо из глубины веков: как выглядели люди 9000 лет назад
Три простых средства, которые помогут нейтрализовать неприятные запахи и освежить воздух в доме
Самые вкусные начинки для овсяноблина: от классики до необычных сочетаний
Российские учёные первыми в мире получили потомство из замороженных эмбрионов
Худеете, но вес стоит на месте? Возможно, причина в этом

Откройте для себя нетронутую жемчужину Юго-Восточной Азии

2:02
Туризм

Остров Атауро — настоящая находка для любителей уединённого отдыха и экзотических приключений.

Пляж
Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж

Здесь не спешат, и всё, что происходит, кажется размеренным, как и жизнь его жителей, которая до сих пор следует древним традициям.

Погрузитесь в атмосферу спокойствия и откройте для себя не только великолепие пляжей, но и подводный мир, которому позавидуют даже самые опытные дайверы.

Остров, скрытый в водах Восточного Тимора, предлагает путешественникам уникальную смесь культуры и природы. Коралловые рифы вокруг Атауро — одни из самых биоразнообразных в мире.

Здесь живёт около 642 видов кораллов, некоторые из которых были открыты совсем недавно. Но не только под водой стоит искать сокровища: на суше вас ждут изумительные пляжи, мангровые леса и восхитительные виды.

Субботний рынок Белой — место, которое стоит посетить, чтобы познакомиться с местной культурой.

Здесь можно попробовать свежие морепродукты, такие как осьминоги на гриле, а также приобрести уникальные изделия ручной работы. После прогулки по рынку можно отправиться в деревни Атауро, где жизнь протекает по старинке.

А если вы любите приключения, Атауро предложит вам захватывающие путешествия на акваланге или маске с трубкой.

В водах рядом с островом можно встретить редких рыб, включая рыбу-пикассо и барракуду. А в сезон миграции карликовых синих китов у вас будет шанс поплавать рядом с этими гигантами.

Для тех, кто предпочитает комфорт, на острове есть несколько эко-курортов и гостевых домов.

Вы можете выбрать отель с современными удобствами или остановиться у местных жителей, поддержав таким образом местную экономику и получив уникальный опыт.

Что касается добраться до Атауро, проще всего сначала попасть в Дили, а затем пересечь пролив Ветар, добравшись до острова на лодке или самолёте.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Восто́чный Тимо́р (порт. República Democrática de Timor-Leste), — государство в Юго-Восточной Азии. Занимает восточную часть острова Тимор, полуэксклав (провинция Окуси-Амбено) в западной его половине, а также небольшие острова Атауру (на севере) Столица и крупнейший город — Дили.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен
Авто
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен Аудио 
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Авто
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД Аудио 
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
Три простых средства, которые помогут нейтрализовать неприятные запахи и освежить воздух в доме
Самые вкусные начинки для овсяноблина: от классики до необычных сочетаний
Российские учёные первыми в мире получили потомство из замороженных эмбрионов
Худеете, но вес стоит на месте? Возможно, причина в этом
Китайские грузовики против российских: кто выиграл
Самомассаж для упругих губ: простые упражнения против морщин
Морское существо, похожее на скелет с головой панды обнаружено в Японии
Горячее или холодное: ошибки, которые мешают вашему пищеварению
Как избавиться от тли и клещей на огурцах? Вот чем нужно опрыскивать растения, чтобы не было вредителей
Откройте для себя нетронутую жемчужину Юго-Восточной Азии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.