Откройте для себя нетронутую жемчужину Юго-Восточной Азии

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Остров Атауро — настоящая находка для любителей уединённого отдыха и экзотических приключений.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляж

Здесь не спешат, и всё, что происходит, кажется размеренным, как и жизнь его жителей, которая до сих пор следует древним традициям.

Погрузитесь в атмосферу спокойствия и откройте для себя не только великолепие пляжей, но и подводный мир, которому позавидуют даже самые опытные дайверы.

Остров, скрытый в водах Восточного Тимора, предлагает путешественникам уникальную смесь культуры и природы. Коралловые рифы вокруг Атауро — одни из самых биоразнообразных в мире.

Здесь живёт около 642 видов кораллов, некоторые из которых были открыты совсем недавно. Но не только под водой стоит искать сокровища: на суше вас ждут изумительные пляжи, мангровые леса и восхитительные виды.

Субботний рынок Белой — место, которое стоит посетить, чтобы познакомиться с местной культурой.

Здесь можно попробовать свежие морепродукты, такие как осьминоги на гриле, а также приобрести уникальные изделия ручной работы. После прогулки по рынку можно отправиться в деревни Атауро, где жизнь протекает по старинке.

А если вы любите приключения, Атауро предложит вам захватывающие путешествия на акваланге или маске с трубкой.

В водах рядом с островом можно встретить редких рыб, включая рыбу-пикассо и барракуду. А в сезон миграции карликовых синих китов у вас будет шанс поплавать рядом с этими гигантами.

Для тех, кто предпочитает комфорт, на острове есть несколько эко-курортов и гостевых домов.

Вы можете выбрать отель с современными удобствами или остановиться у местных жителей, поддержав таким образом местную экономику и получив уникальный опыт.

Что касается добраться до Атауро, проще всего сначала попасть в Дили, а затем пересечь пролив Ветар, добравшись до острова на лодке или самолёте.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Восто́чный Тимо́р (порт. República Democrática de Timor-Leste), — государство в Юго-Восточной Азии. Занимает восточную часть острова Тимор, полуэксклав (провинция Окуси-Амбено) в западной его половине, а также небольшие острова Атауру (на севере) Столица и крупнейший город — Дили.

