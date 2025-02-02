Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вернуть 13% с расходов на отделку квартиры? Все подробности
Рене Зеллвегер объяснила феномен популярности Бриджит Джонс
Никита Михалков крестил правнука от самой красивой внучки
Где и кем выгодно работать в России — результаты исследования зарплат в январе
Toyota Corolla 2026: обновленный дизайн и гибридные технологии
Не совершайте ошибок: вот какой макияж не стоит делать после 30
Секреты урожайного чеснока: советы огородников
Правда и вымысел об ускорителях тестостерона: что нужно знать перед применением
Хрустальная посуда: что важно знать о её составе

Цены и популярность: как изменился спрос на горнолыжные курорты

2:07
Туризм

В этом горнолыжном сезоне количество бронирований гостиниц на российских курортах выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

Шерегеш, горнолыжный курорт
Фото: Wikimedia Commons by Staselnik is licensed under Public domain
Шерегеш, горнолыжный курорт

Россияне предпочитают комфорт и чаще всего выбирают четырехзвездочные отели (33%), апартаменты и гостевые дома (26%), пятизвездочные гостиницы (19%) и трехзвездочные (18%). Самыми непопулярными остаются двухзвездочные варианты — их бронируют лишь в 4% случаев.

Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которыми поделились «Известия», безусловным лидером по популярности стала Красная Поляна: здесь сосредоточено 77,2% всех бронирований, а средняя стоимость номера составляет 16 тысяч рублей за ночь.

Вторую позицию занимает Архыз с долей 6,5% и средней ценой проживания 12 тысяч рублей. Третье место разделили Шерегеш и Архыз, каждый с долей 6,5%, но при этом в Шерегеше средняя стоимость номера выше — 14 тысяч рублей за ночь.

Другие популярные направления:

  • Эльбрус (3,9%, 8 тыс. рублей за ночь)
  • Домбай (2,6%, 10 тыс. рублей)
  • Манжерок (1,9%, 7 тыс. рублей)
  • Кировск (1,4%, 7 тыс. рублей)
  • Хвалынск (0,5%, 7 тыс. рублей)
  • Абзаково (0,4%, 8 тыс. рублей)
  • Белокуриха (0,3%, 12 тыс. рублей)

Отмечается значительный рост интереса к катанию на Алтае: в Манжероке число бронирований увеличилось на 60%.

В то же время спрос на отдых в Хвалынске и Белокурихе снизился на 40%, а в Домбае доля бронирований уменьшилась на 15%.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт Аудио 
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Экономика и бизнес
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию Аудио 
Чтобы осенью копать большие клубни, весной используйте этот секрет
Садоводство, цветоводство
Чтобы осенью копать большие клубни, весной используйте этот секрет Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Последние материалы
Секреты урожайного чеснока: советы огородников
Правда и вымысел об ускорителях тестостерона: что нужно знать перед применением
The Last Of Us было предупреждением — древний ирландский замок захвачен зомби-пауками
Хрустальная посуда: что важно знать о её составе
Как защитить рассаду перца от ночных заморозков
Получаем сладкую и крупную голубику: секрет удачной подкормки
ТОП-10 перфораторов 2025 года: лучшие модели для ремонта и стройки
6 упражнений для короткой домашней тренировки
Клопы больше не вернутся: четыре проверенных способа избавиться от них навсегда
Убираем темные круги и отеки: эффективные способы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.