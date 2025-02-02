Цены и популярность: как изменился спрос на горнолыжные курорты

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом горнолыжном сезоне количество бронирований гостиниц на российских курортах выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

Фото: Wikimedia Commons by Staselnik is licensed under Public domain Шерегеш, горнолыжный курорт

Россияне предпочитают комфорт и чаще всего выбирают четырехзвездочные отели (33%), апартаменты и гостевые дома (26%), пятизвездочные гостиницы (19%) и трехзвездочные (18%). Самыми непопулярными остаются двухзвездочные варианты — их бронируют лишь в 4% случаев.

Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которыми поделились «Известия», безусловным лидером по популярности стала Красная Поляна: здесь сосредоточено 77,2% всех бронирований, а средняя стоимость номера составляет 16 тысяч рублей за ночь.

Вторую позицию занимает Архыз с долей 6,5% и средней ценой проживания 12 тысяч рублей. Третье место разделили Шерегеш и Архыз, каждый с долей 6,5%, но при этом в Шерегеше средняя стоимость номера выше — 14 тысяч рублей за ночь.

Другие популярные направления:

Эльбрус (3,9%, 8 тыс. рублей за ночь)

Домбай (2,6%, 10 тыс. рублей)

Манжерок (1,9%, 7 тыс. рублей)

Кировск (1,4%, 7 тыс. рублей)

Хвалынск (0,5%, 7 тыс. рублей)

Абзаково (0,4%, 8 тыс. рублей)

Белокуриха (0,3%, 12 тыс. рублей)

Отмечается значительный рост интереса к катанию на Алтае: в Манжероке число бронирований увеличилось на 60%.

В то же время спрос на отдых в Хвалынске и Белокурихе снизился на 40%, а в Домбае доля бронирований уменьшилась на 15%.