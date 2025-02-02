Фотограф из Ставрополя рассказал о впечатляющем путешествии в Мурманскую область

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Фотограф из Ставрополя Иван Высочинский рассказал изданию 51.RU, как он побывал в Мурманской области в новогодние дни.

Фото: commons.wikimedia.org by Academclubnn, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Северное сияние

Высочинский с детства привык к тёплой и жаркой погоде, поэтому Заполярье стало для него настоящим открытием. Ставропольца впечатлила суровая северная природа, которая, как ему показалось, не прощает слабостей, однако он не из тех людей, которые ругают погоду. Даже лютые морозы произвели на него приятное впечатление.

Одним из самых ярких моментов путешествия стала прогулка по лесу в новогоднюю ночь. Праздник действительно стал волшебным для фотографа, ведь он увидел настоящее чудо природы.

"Северное сияние, которое я увидел в Мурманске, превзошло все мои ожидания. Я был в полном восторге от этой природной красоты. В новогоднюю ночь мне удалось наблюдать сияние в лесу, и этот момент стал одним из самых запоминающихся в моём путешествии", — рассказал Высочинский.

Однако у него были и разочарования. К примеру, местная кухня показалась ему не слишком интересной. Впрочем, Иван связывает это с тем, что пробовал ресторанные блюда, а не то, что готовят люди у себя дома. Он допускает, что, если бы он побывал в гостях у кого-нибудь, его угостили бы чем-то более вкусным, чем пирожок с треской и мидии, которые он пробовал в ресторане.

Фотограф обратил внимание на то, что среди других туристов было много китайцев. Что касается местных жителей, они дружелюбно общались с приезжими.

"Я также посетил Саамскую этническую деревню и заинтересовался образом жизни саамов. Мне бы хотелось узнать больше о том, как они живут и охотятся, и, возможно, вернуться к ним с документальным проектом", — поделился Высочинский.

Уточнения

Му́рманская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположена на северо-западе России, образована 28 мая 1938 года. На юге граничит с Карелией, на западе — с Финляндией, на северо-западе — с Норвегией.

