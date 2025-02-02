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Российский турист рассказал, почему ему не понравилось в Египте зимой

1:03
Туризм

Россиянин решил поехать зимой в Египет, ведь всегда считалось, что холодные месяцы в России — идеальное время для посещения страны пирамид, однако мужчина был разочарован путешествием. Что именно ему не понравилось, он рассказал в беседе с "АБН24".

Египет
Фото: flickr.com by Vincent Brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Египет

Несмотря на то что воздух в Хургаде прогрелся до 27 градусов, море оказалось слишком холодным. Россиянин так и не смог в нём искупаться. Уже одного этого было достаточно, чтобы турист посчитал отдых испорченным, однако его ждали и другие разочарования. Еда показалась ему невкусной, к тому же в блюде из баклажанов ему попался песок. Шведский стол оказался слишком скудным. Овощей было слишком мало, а из фруктов — только манго и арбузы.

Впрочем, в поездке были и приятные моменты, например, мужчине понравились экскурсии, однако он всё равно сделал для себя вывод, что зимний отдых в Египте — не лучшая идея.

Уточнения

 
 Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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