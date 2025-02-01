МЧС: штормовое предупреждение и сход лавин в Краснодарском крае

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае, которое будет действовать с 1 по 3 февраля. Прогноз касается горных районов Кубани и Республики Адыгея.

Фото: camptocamp.org by dahu1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Снежная лавина

Спасатели предупреждают, что на высотах выше 2000 метров в горах Кубани и Адыгеи существует повышенный риск схода лавин. В связи с этим туристам и местным жителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Основные рекомендации от МЧС: