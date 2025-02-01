МЧС: штормовое предупреждение и сход лавин в Краснодарском крае

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае, которое будет действовать с 1 по 3 февраля. Прогноз касается горных районов Кубани и Республики Адыгея.
Фото: camptocamp.org by dahu1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Снежная лавина
Спасатели предупреждают, что на высотах выше 2000 метров в горах Кубани и Адыгеи существует повышенный риск схода лавин. В связи с этим туристам и местным жителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности.
Основные рекомендации от МЧС:
Не переходить лощины со склонами круче 30 градусов.
После снегопадов переходить лощины с уклоном более 20 градусов только спустя два-три дня.
Спасатели напоминают, что соблюдение этих правил поможет избежать несчастных случаев и сохранить жизнь и здоровье людей.