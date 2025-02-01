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МЧС: штормовое предупреждение и сход лавин в Краснодарском крае

0:51
Туризм

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае, которое будет действовать с 1 по 3 февраля. Прогноз касается горных районов Кубани и Республики Адыгея.

Снежная лавина
Фото: camptocamp.org by dahu1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Снежная лавина

Спасатели предупреждают, что на высотах выше 2000 метров в горах Кубани и Адыгеи существует повышенный риск схода лавин. В связи с этим туристам и местным жителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Основные рекомендации от МЧС:

  • Не переходить лощины со склонами круче 30 градусов.
  • После снегопадов переходить лощины с уклоном более 20 градусов только спустя два-три дня.
  • Спасатели напоминают, что соблюдение этих правил поможет избежать несчастных случаев и сохранить жизнь и здоровье людей.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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