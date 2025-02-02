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Вокзалы Северного Кавказа превращаются в культурные достопримечательности

1:51
Туризм

На шести вокзалах Северо-Кавказской железной дороги запустили аудиоэкскурсии. Пять из них расположены в крупных городах региона — Кисловодске, Минеральных Водах, Ставрополе, Дербенте и Владикавказе.

Сочинский железнодорожный вокзал
Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Долгопский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сочинский железнодорожный вокзал

В рамках проекта "Вокзалы России" на вокзальных комплексах Кисловодска, Минеральных Вод, Краснодара-1, Ставрополя, Дербента и Владикавказа запустили новые аудиоэкскурсии. Ранее аудиоэкскурсии проекта "Вокзалы России" были запущены на вокзале Сочи.

"Уникальность аудиоэкскурсий заключается в том, что каждый маршрут детально прорабатывается, наполняется разнообразными фактами и интерактивными элементами. Сценарии создаются при участии историков, сценаристов и режиссёров, а записываются голосами профессиональных актёров", — сообщает портал "Это Кавказ" со ссылкой на пресс-службу СКЖД.

Аудиогиды помогут пассажирам проникнуться атмосферой города и узнать интересные факты об истории и архитектуре вокзалов.

Например, на вокзале Дербента можно подробно рассмотреть оригинальную роспись потолка начала XX века и исторические интерьеры бывшего зала ресторана, в котором когда-то устраивали ужин для императорской семьи.

На вокзале Кисловодска экскурсанты узнают об истории курорта, смогут полюбоваться интерьером здания и попробовать минеральную воду в питьевом бювете.

Аудиоформат позволяет прослушивать экскурсии в любое удобное время. Для этого необходимо перейти на единый портал экскурсионного проекта tours. dzvr.ru и выбрать нужный город. Интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзального комплекса.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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