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Вице-президент АТОР: закрытие отелей в Турции – временная мера

1:18
Туризм

Более 250 отелей в Стамбуле прекратили свою работу, однако это никак не скажется на российских туристах, отдыхающих в Турции. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в беседе с "Звездой".

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

Министерство культуры и туризма Турции требует закрытия 50 отелей в Анталии

По его словам, закрытие коснулось отелей, которые не пользуются популярностью у российских туристов. Кроме того, сейчас в Турции межсезонье, а количество отелей в Стамбуле превышает тысячу. Таким образом, закрытие коснулось лишь небольшого процента гостиниц.

Как уже писала Pravda.Ru, проверки спровоцировал крупный пожар в горнолыжном отеле Grand Kartal, который унёс жизни 78 человек, в том числе детей.

Мурадян отметил, что к ситуации следует отнестись с пониманием, так как у закрытых отелей были серьёзные причины для приостановки деятельности. Он выразил уверенность, что к началу летнего сезона, который особенно важен для российского рынка, ситуация только улучшится. Турецкие власти проводят работу, направленную на повышение уровня безопасности в отелях.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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