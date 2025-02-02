Туристов из Казани едва не зарезали на пляже в Гоа

В Индии произошёл новый инцидент с участием российских туристов. На популярном пляже в Гоа двое неизвестных, вооружённых мачете, напали на семейную пару из Казани, разбившую палатку для ночлега, информирует Telegram-канал SHOT.
Поздно ночью злоумышленники начали светить фонариком в палатку, а затем внезапно атаковали россиянина. Туристы, осознав опасность, смогли убежать и обратились за медицинской помощью.
К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В данный момент местная полиция занимается расследованием происшествия и поиском нападавших.