Туристов из Казани едва не зарезали на пляже в Гоа

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Индии произошёл новый инцидент с участием российских туристов. На популярном пляже в Гоа двое неизвестных, вооружённых мачете, напали на семейную пару из Казани, разбившую палатку для ночлега, информирует Telegram-канал SHOT.

Фото: unsplash.com by Jake Sloop jakesloop, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туристическая палатка

Поздно ночью злоумышленники начали светить фонариком в палатку, а затем внезапно атаковали россиянина. Туристы, осознав опасность, смогли убежать и обратились за медицинской помощью.

К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В данный момент местная полиция занимается расследованием происшествия и поиском нападавших.