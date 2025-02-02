Подлёдный дайвинг в России набирает популярность

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России температура воды после 10 метров глубины остается практически постоянной, независимо от сезона, поэтому важно одеваться тепло всегда при погружении.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Дайвинг

Дайвинг подо льдом требует особой осторожности: всплыть можно только в том месте, где был вход в воду. Опытные дайверы используют несколько дыхательных систем и специализированные гидрокостюмы, чтобы обеспечить безопасность погружения.

Подводный мир ледяной воды привлекает дайверов из-за отличной видимости и кристально прозрачной среды, где микроорганизмы оседают на дно. Уникальные виды льда и пузырьки воздуха создают незабываемую атмосферу.

Одним из популярных мест для подледного дайвинга является Шиловские карьеры под Нижним Тагилом, где есть удобства для дайверов и комфортные условия. Температура воды колеблется от 1 до 4 градусов, а видимость достигает 25 метров.

Также дайвинг подо льдом предлагается на Байкале (но цены кусаются!), в Белом море, в Карелии.

Дайвинг помогает отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на важных задачах. Жизнь под водой полна взлетов и падений, и преодоление трудностей обогащает опыт и ощущение полноты жизни.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.



