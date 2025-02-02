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Турист из России на Бали помог задержать банду, но лишился своих денег

1:39
Туризм

В конце января на Бали полиция задержала троих участников преступной группы, занимавшейся грабежом иностранных туристов. Однако двое их сообщников всё ещё остаются на свободе, и их поиски продолжаются.

Поимка преступника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поимка преступника

Раскрыть схему аферистов помог 36-летний турист из России. Мужчина стал жертвой банды, но благодаря его показаниям следователи смогли выйти на преступников.

История началась с того, что россиянин зашёл в минимаркет за алкоголем. Там один из местных жителей предложил ему присоединиться к компании, распивавшей спиртные напитки. Турист не заподозрил обмана и согласился.

Злоумышленники воспользовались его доверием: они подливали ему алкоголь, пока он не утратил способность адекватно воспринимать происходящее. В этот момент один из преступников отвлекал его, второй незаметно вытащил банковскую карту и узнал ПИН-код, а третий снял деньги в банкомате.

За три транзакции со счёта россиянина было снято по 3 миллиона индонезийских рупий. Оставшиеся 8 миллионов были переведены на счёт сообщника. Когда турист протрезвел, он обнаружил пропажу денег и немедленно обратился в полицию Северной Куты.

Следователям понадобилось полгода, чтобы установить личности всех подозреваемых. Однако задержание троих из них не поможет россиянину вернуть похищенные средства — деньги уже давно потрачены.

По законам Индонезии преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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