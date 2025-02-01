На Кавказе разрабатывают маршруты для людей с ОВЗ

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Северо-Кавказском федеральном университете запустили образовательный интенсив для гидов "Россия Proкомфорт".

Фото: Wikimedia Commons by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Public domain туристы, поход, природа

По его итогам в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии появятся новые туристические маршруты, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Этот проект стал ответом на острую нехватку экскурсионных программ, учитывающих потребности туристов с особыми потребностями, включая людей с нарушением слуха.

"Мы запустили обучение, где экскурсоводы и студенты могут освоить новые подходы и адаптировать свои программы для разных категорий путешественников", — отметила активистка центра развития туризма СКФУ Вероника Асриян.

Курс завершится созданием специализированных маршрутов, которые помогут сделать путешествия по регионам Северного Кавказа более комфортными и доступными для людей с ОВЗ, передает "Рамблер".

Уточнения

Для людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия.

