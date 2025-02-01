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Подземные секреты Лондона — тоннели Второй мировой откроются для туристов

1:18
Туризм

Глубоко под улицами британской столицы скрывается Кингсуэй-Эксчендж — сеть тоннелей, построенных во время Второй мировой войны для защиты жителей от бомбардировок.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

В 2027–2028 годах их превратят в новую туристическую достопримечательность. Это будет музей, мемориал и интерактивное пространство, посвященное Блицу и секретным операциям британской разведки.

Если не хочется ждать открытия, уже сейчас можно посетить экскурсии по заброшенным станциям метро, включая секретный бункер Даун-стрит.

29 января началось первое новолуние по лунному календарю, ознаменовавшее приход Года Змеи. В китайской культуре этот год символизирует изменения и мудрость.

Празднование длится 15 дней и сопровождается традиционными угощениями, среди которых особую роль играет "бросание на удачу" — игра, в которой люди скрещивают палочки для еды, загадывая желания.

Если хотите новых гастрономических впечатлений, загляните в рестораны Гонконга, где предлагают змеиный суп и змеиные шарики, а самые смелые гурманы могут попробовать вино из змеиных гениталий, передает CNN.

Уточнения

Тонне́ль или тунне́ль — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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