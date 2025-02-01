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В Осаке запретили курить на дорогах, площадях, в парках и других общественных зонах

Туризм

Осака готовится к Всемирной выставке Экспо-2025, и одним из ключевых изменений стал полный запрет на курение в общественных местах.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

Новый закон вступил в силу 27 января и распространяется на дороги, парки, площади и другие общественные зоны. Он касается не только сигарет, но и вейпов, а нарушителям грозит штраф в 1000 иен (около 6 долларов).

По словам городских властей, расширение зон, свободных от табачного дыма, поможет улучшить экологическую обстановку, создать комфортную среду для жителей и туристов и укрепить имидж города как международного центра.

В Японии уже действуют строгие ограничения: курение запрещено в ресторанах, офисах, общественном транспорте, а в некоторых городах — даже на улицах. Однако в аэропортах, на вокзалах и в крупных зданиях остаются специальные комнаты для курильщиков.

По данным ВОЗ, за последние 20 лет уровень курения в Японии сократился вдвое — с 32% в 2000 году до 16% в 2022 году. Министерство здравоохранения Японии (MOH) поставило цель снизить этот показатель до 12%. Для сравнения, в США в 2022 году почти 20% взрослых продолжали употреблять табачные изделия.

Всемирная выставка продлится с 13 апреля по 13 октября 2025 года и соберёт представителей 158 стран и регионов. В рамках подготовки город инвестировал 1,16 миллиарда долларов в инфраструктуру и проекты благоустройства.

Запрет на курение в общественных местах — лишь одна из мер, направленных на то, чтобы сделать Осаку чистым, безопасным и удобным городом для гостей, передает CNN.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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