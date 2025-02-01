Цены на отдых в Турции взлетели: что заставляет отели поднимать стоимость

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что одной из главных причин роста цен на отдых в Турции является высокий спрос со стороны российских туристов.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

"Цены на услуги регулируются рыночными законами. Когда нет спроса, нет и мотивов повышать цены. И наоборот, если бронирования уменьшаются, отельеры начинают снижать расценки, и турпоток снова увеличивается", — отметил Ерхов.

По данным Турецкого бюро статистики, стоимость размещения в гостиницах за год возросла на 57%. Дополнительное давление на ситуацию оказывает нестабильность курса турецкой лиры, передает "Туристер".

Посол также отметил, что это приводит к подорожанию туризма в Турции.

"Нельзя игнорировать тот факт, что это объективная реальность, и она является следствием сложной экономической ситуации в самой Турции", — добавил он.

Ранее туроператоры предсказали, что цены на туры из России в Турцию в 2025 году вырастут не более чем на 10% по сравнению с 2024 годом. Однако отельеры настроены менее оптимистично: по их данным, стоимость размещения уже увеличилась на 6-7% с начала года и продолжит расти.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги.

