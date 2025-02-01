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Слушай, чувствуй, пробуй — в Африке появился новый вид сафари

1:43
Туризм

Традиционные сафари в Африке постепенно отходят на второй план, уступая место новому формату — мультисенсорным путешествиям.

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

В 2025 году туристы смогут не только наблюдать за дикой природой, но и слышать, чувствовать, пробовать и вдыхать её ароматы, что создает более глубокую связь с окружающим миром.

По словам Сары Моррис, менеджера Ker & Downey Africa, этот новый формат включает зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные и вкусовые впечатления. Во время таких туров учитываются не только визуальные красоты, но и звуки природы, запахи, текстуры местности и даже возможность попробовать местные деликатесы.

Компания Sound Safaris делает акцент на слуховые ощущения: гости получают чувствительные микрофоны и наушники, позволяющие уловить звуки, которые обычно остаются незамеченными. Например, можно услышать, как жует носорог, как стукаются шеями жирафы или как перешептываются мангусты.

В Chem Chem предлагаются сафари, где передвижение происходит в полной тишине, позволяя ощутить единение с природой на более глубоком уровне. Гости отправляются в пешие прогулки по равнинам, наслаждаясь звуками ветра, шелестом травы и ощущением земли под ногами.

Некоторые маршруты подразумевают уникальные сенсорные впечатления: в Соссусфлей туристы могут гулять по мягким дюнам, ощущая песок, а в Кейптауне — погружаться в Атлантический океан и собирать водоросли, которые затем готовят вместе с экспертами, сообщает TravelWeekly.

Уточнения

Сафа́ри — сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу, на которых фотографируют зверей. В некоторых странах развилась целая индустрия сафари с опытными сопровождающими.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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