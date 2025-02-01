Израиль открывает новое направление: прямые рейсы из России в Эйлат

Израиль намерен сделать путешествия россиян еще удобнее — в ближайшее время может быть запущено прямое авиасообщение между Россией и Эйлатом.
"Первый рейс по этому маршруту может состояться весной 2025 года". — сообщил Дани Шахар, министр туризма Израиля.
Эйлат, известный своими курортами и уникальной природой, обещает стать новым привлекательным направлением для россиян, заинтересованных в отдыхе на красноморском побережье.
Кроме того, Израиль активно работает над улучшением туристической ситуации для россиян. Так, посольство Израиля в России ведет переговоры с российскими властями о снятии ограничений на продажу туров в страну.
Это может стать важным шагом в восстановлении туристического потока, который значительно сократился в последние годы.
Если планы по запуску рейсов в Эйлат будут реализованы, то россияне получат отличную возможность для удобных и быстрых поездок в один из самых популярных курортных городов Израиля.
Прямые рейсы, скорее всего, сделают путешествия в Эйлат намного проще и доступнее, сокращая время в пути и избавляя от необходимости пересадок.
Параллельно с этим снятие ограничений на продажу туров открывает новые перспективы для туристической отрасли, что может значительно повысить интерес к Израилю как туристическому направлению.
Эйла́т (ивр. אילת) — город на самом юге Израиля, расположенный на берегу залива Акаба Красного моря. Этимология названия достоверно неизвестна, есть версии о происхождении от др.-евр. אלון, алон - "дуб", или др.-евр. אלה, эла - "фисташка".
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