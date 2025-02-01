Израиль открывает новое направление: прямые рейсы из России в Эйлат

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Израиль намерен сделать путешествия россиян еще удобнее — в ближайшее время может быть запущено прямое авиасообщение между Россией и Эйлатом.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info турагентство

"Первый рейс по этому маршруту может состояться весной 2025 года". — сообщил Дани Шахар, министр туризма Израиля.

Эйлат, известный своими курортами и уникальной природой, обещает стать новым привлекательным направлением для россиян, заинтересованных в отдыхе на красноморском побережье.

Кроме того, Израиль активно работает над улучшением туристической ситуации для россиян. Так, посольство Израиля в России ведет переговоры с российскими властями о снятии ограничений на продажу туров в страну.

Это может стать важным шагом в восстановлении туристического потока, который значительно сократился в последние годы.

Что это означает для российских туристов?

Если планы по запуску рейсов в Эйлат будут реализованы, то россияне получат отличную возможность для удобных и быстрых поездок в один из самых популярных курортных городов Израиля.

Прямые рейсы, скорее всего, сделают путешествия в Эйлат намного проще и доступнее, сокращая время в пути и избавляя от необходимости пересадок.

Параллельно с этим снятие ограничений на продажу туров открывает новые перспективы для туристической отрасли, что может значительно повысить интерес к Израилю как туристическому направлению.

Уточнения

Эйла́т (ивр. אילת‎) — город на самом юге Израиля, расположенный на берегу залива Акаба Красного моря. Этимология названия достоверно неизвестна, есть версии о происхождении от др.-евр. אלון‬, алон - "дуб", или др.-евр. אלה‬, эла - "фисташка".

