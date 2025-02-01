Прямые рейсы между Россией и Африкой: новые перспективы

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время Россия и Эфиопия активно обсуждают расширение прямого авиасообщения.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Африка

Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines рассматривает увеличение числа рейсов по маршруту Аддис-Абеба — Москва, а также возможность открытия полётов в другие российские города.

На данный момент Ethiopian Airlines — единственный авиаперевозчик, предлагающий прямые рейсы между Москвой и Аддис-Абебой.

Регулярные рейсы из московского аэропорта Домодедово выполняются четыре раза в неделю. Стоимость билетов на прямые рейсы начинается от 78 800 рублей за поездку туда-обратно.

Важным моментом является не только расширение числа рейсов, но и удобные стыковки в Аддис-Абебе, которые открывают россиянам широкие возможности для путешествий по Африке и за её пределы.

Например, с пересадкой в столице Эфиопии можно добраться на:

Мадагаскар,

Сейшелы,

Танзанию,

Южноафриканскую Республику,

Аргентину и другие страны.

В ближайшее время станет ясно, как именно будут развиваться эти планы, и появятся ли новые маршруты в другие российские регионы.

Эксперты уверены, что улучшение авиасообщения между Россией и Эфиопией может привести к росту туристических потоков и деловых связей между странами.

Уточнения

Ethiopian Airlines (амх. የኢትዮጵያ አየር መንገድ, የኢትዮጵያ, Авиалинии Эфиопии) — национальная государственная авиакомпания Эфиопии, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки более чем в 125 городов мира. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе. Основана 30 декабря 1945 года.



