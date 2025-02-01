Прямые рейсы между Россией и Африкой: новые перспективы

В последнее время Россия и Эфиопия активно обсуждают расширение прямого авиасообщения.
Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines рассматривает увеличение числа рейсов по маршруту Аддис-Абеба — Москва, а также возможность открытия полётов в другие российские города.
На данный момент Ethiopian Airlines — единственный авиаперевозчик, предлагающий прямые рейсы между Москвой и Аддис-Абебой.
Регулярные рейсы из московского аэропорта Домодедово выполняются четыре раза в неделю. Стоимость билетов на прямые рейсы начинается от 78 800 рублей за поездку туда-обратно.
Важным моментом является не только расширение числа рейсов, но и удобные стыковки в Аддис-Абебе, которые открывают россиянам широкие возможности для путешествий по Африке и за её пределы.
Например, с пересадкой в столице Эфиопии можно добраться на:
В ближайшее время станет ясно, как именно будут развиваться эти планы, и появятся ли новые маршруты в другие российские регионы.
Эксперты уверены, что улучшение авиасообщения между Россией и Эфиопией может привести к росту туристических потоков и деловых связей между странами.
Ethiopian Airlines (амх. የኢትዮጵያ አየር መንገድ, የኢትዮጵያ, Авиалинии Эфиопии) — национальная государственная авиакомпания Эфиопии, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки более чем в 125 городов мира. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе. Основана 30 декабря 1945 года.
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