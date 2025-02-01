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В Японии туристам предлагают отдых в гостевом доме буддийского храма

1:00
Туризм

Пребывание в гостевом доме буддийского храма (Япония) сюкубо — одновременно успокаивающий и познавательный отдых.

Отель в Японии
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отель в Японии

В Коясане туристы имеют возможность наблюдать за монашеской жизнью в красивой и спокойной обстановке. В меню обычно предлагается сёдзин рёри — традиционные вегетарианские блюда японской буддийской кухни, которые поражают не только вкусом, но и эстетическим видом, сообщает The Guardian.

Во время пребывания гости медитируют, изучают искусство оригами и участвуют в церемонии Гома, известной своим мощным очищающим эффектом как духовно, так и психологически. По словам постояльцев, церемония очень эмоциональна.

Переночевать можно в традиционной японской комнате, которая проста, но весьма удобна.

В целом, по словам туристов, это прекрасный отдых, который позволит расслабиться, испытать духовное просветление и погрузиться в новую культуру.

Уточнения

Храм — культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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