В Японии туристам предлагают отдых в гостевом доме буддийского храма

Пребывание в гостевом доме буддийского храма (Япония) сюкубо — одновременно успокаивающий и познавательный отдых.
В Коясане туристы имеют возможность наблюдать за монашеской жизнью в красивой и спокойной обстановке. В меню обычно предлагается сёдзин рёри — традиционные вегетарианские блюда японской буддийской кухни, которые поражают не только вкусом, но и эстетическим видом, сообщает The Guardian.
Во время пребывания гости медитируют, изучают искусство оригами и участвуют в церемонии Гома, известной своим мощным очищающим эффектом как духовно, так и психологически. По словам постояльцев, церемония очень эмоциональна.
Переночевать можно в традиционной японской комнате, которая проста, но весьма удобна.
В целом, по словам туристов, это прекрасный отдых, который позволит расслабиться, испытать духовное просветление и погрузиться в новую культуру.
Храм — культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.
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