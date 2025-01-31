Турция уже не та — почему россиянка разочаровалась в стамбульском отдыхе

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка посетила Стамбул вместе с мужем, но поездка оставила у неё неприятные впечатления. Она отметила рост цен и ухудшение сервиса.

Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стамбул

"Турция уже не та, что была раньше: всё дорожает, а качество обслуживания падает. Мы решили пока сюда не возвращаться и искать более бюджетные варианты", — написала путешественница.

Особенно её разочаровало проживание в отеле Emin Palace, где за номер они заплатили 33,8 тысячи рублей. По словам туристки, персонал игнорировал их при заселении, уборка оставляла желать лучшего, а завтрак оказался крайне скромным, передают "Тонкости туризма".

Кроме того, она возмутилась высокими ценами на достопримечательности. В частности, посещение дворца Топкапы обошлось ей в 1700 турецких лир, что дороже, чем сутки в отеле.

"Экспозиции не обновляются, везде толпы людей, а реставрации затягиваются на годы. Такая стоимость ничем не оправдана", — пожаловалась россиянка.

Уточнения

Стамбу́л ранее известный как Византий, затем как Константинополь, в древнерусских источниках упоминается как Царьград — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

