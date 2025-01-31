Привет из Советского Союза — путешественник из России описал жизнь в Мексике

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Российский путешественник остановился у жителя Мексики и удивился советскому интерьеру.

Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info Мексика

Во время путешествия он гостил у местного жителя в городе Гуаймас.

Хозяин дома 70-летний Абель рассказал, что его семья живет здесь уже три поколения. По словам блогера, жилье оказалось уютным, но интерьер вызвал неожиданное чувство ностальгии.

"Мебель словно из советских времен — массивные шкафы и комоды с резными узорами, как у наших бабушек в СССР", — отметил путешественник.

Блогер также обратил внимание на простоту бытовых решений мексиканцев. Например, на улицах устанавливают большие резервуары для воды, которые нужно регулярно пополнять.

Несмотря на несовременный вид дома, путешественник отметил в нём особенную атмосферу.

"Может быть, здесь не слишком удобно и пыльно, но в этом есть магия — ощущение связи с землей, семьей и домом", — поделился автор канала "#делайчехочешь".

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

