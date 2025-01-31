Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток, помогающий похудеть и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Подготовка почвы: основа для получения богатого урожая картофеля
Сытная и пикантная фасоль чили: готовится с фаршем, помидорами и консервированной кукурузой
Инспектор просит ваш телефон: что делать и можно ли отказать
Турция уже не та — почему россиянка разочаровалась в стамбульском отдыхе
Дмитрий Маликов рассказал, как отцовство его поменяло
Февральские небесные шоу — когда именно наблюдать
Украшения, которые придают образу утончённость и элегантность
Посещение общественной бани может обойтись дороже ресторана

Привет из Советского Союза — путешественник из России описал жизнь в Мексике

1:02
Туризм

Российский путешественник остановился у жителя Мексики и удивился советскому интерьеру.

Мексика
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Мексика

Во время путешествия он гостил у местного жителя в городе Гуаймас.

Хозяин дома 70-летний Абель рассказал, что его семья живет здесь уже три поколения. По словам блогера, жилье оказалось уютным, но интерьер вызвал неожиданное чувство ностальгии.

"Мебель словно из советских времен — массивные шкафы и комоды с резными узорами, как у наших бабушек в СССР", — отметил путешественник.

Блогер также обратил внимание на простоту бытовых решений мексиканцев. Например, на улицах устанавливают большие резервуары для воды, которые нужно регулярно пополнять.

Несмотря на несовременный вид дома, путешественник отметил в нём особенную атмосферу.

"Может быть, здесь не слишком удобно и пыльно, но в этом есть магия — ощущение связи с землей, семьей и домом", — поделился автор канала "#делайчехочешь".

Уточнения

Ме́ксика  — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
11 стран делают шаг к дедолларизации
Экономика и бизнес
11 стран делают шаг к дедолларизации Аудио 
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу Аудио 
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Экономика и бизнес
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Турция уже не та — почему россиянка разочаровалась в стамбульском отдыхе
В США рассказали о причине развертывания истребителей F-35 на Гуаме
Дмитрий Маликов рассказал, как отцовство его поменяло
Февральские небесные шоу — когда именно наблюдать
Украшения, которые придают образу утончённость и элегантность
Сильные плечи без травм: как правильно делать жим гантелей
Посещение общественной бани может обойтись дороже ресторана
Привет из Советского Союза — путешественник из России описал жизнь в Мексике
Не кладите начинку куда попало! Как правильно завернуть шаурму
Фолиевая кислота и рак кишечника: неожиданные связи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.