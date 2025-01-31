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Петиция против откидывающихся кресел в самолётах набрала 150 000 подписей — поддержите ли вы её

1:35
Туризм

Откидывающиеся кресла в самолетах давно стали причиной ожесточенных дискуссий среди пассажиров.

Салон самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон самолета

С одной стороны, в эконом-классе комфорт оставляет желать лучшего, и возможность слегка откинуть спинку кажется спасением. С другой — это создает неудобства для тех, кто сидит позади, ограничивает пространство для ног, а порой и вовсе оборачивается испорченным ноутбуком или пролитым напитком.

На этот раз в спор вмешалась компания La-Z-Boy, знаменитый производитель кресел с откидной спинкой. Фирма запустила кампанию против их использования в самолетах, предложив оставить эту функцию для дома, где она никому не мешает.

"На протяжении почти века мы разрабатываем максимально комфортные кресла с откидной спинкой. Однако мы убеждены, что удобство не должно достигаться за счёт потери комфорта окружающими", — заявила Нелли Мартинес Гарза, старший директор по маркетингу La-Z-Boy.

Под лозунгом #BanReclining компания призывает пассажиров уважать пространство других людей.

"Если вы можете откинуть спинку, это не значит, что вам стоит это делать", — говорят в компании.

Кампания нашла отклик у тысяч путешественников — более 150 000 человек уже подписали соответствующую петицию. Чтобы привлечь ещё больше участников, компания разыгрывает среди подписавших призы, включая кресло La-Z-Boy и подарочный сертификат на $500 для покупки авиабилетов, передает Travel and Leisure.

Уточнения

Пети́ция (лат. petitio — запрос) — коллективное обращение (требование, запрос, прошение).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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